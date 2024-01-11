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Сверхдоходы в казну: как будет работать бюджетное правило в этом году

Сверхдоходы в казну: как будет работать бюджетное правило в этом году

В России вновь запускают механизм перевода сверхдоходов нефтегазовой отрасли в бюджет. 11.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-11T09:00+0300

2024-01-11T09:00+0300

2024-01-11T09:00+0300

центральный банк рф

экономика

нефть

газ

россия

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Какие предусмотрены операции в рамках бюджетного правила и как они скажутся на курсе рубля, для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская.Фиксированный доходЦель бюджетного правила — ослабить негативное воздействие на национальную экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют некий уровень стоимости сырья, так называемую цену отсечения, и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета.В 2023 году вместо бюджетного правила установили фиксированный нефтегазовый базовый доход — восемь триллионов рублей. Излишки вкладывали в валюту, но не в западную, а в юани."Оценивали по месяцам: если доходы меньше заданного уровня, валюту продают из ФНБ, если больше — покупают и пополняют ФНБ", — уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Свыше шестидесятиОсенью Владимир Путин подписал закон, возвращающий бюджетное правило. Цена отсечения — 60 долларов.В конце года Банк России анонсировал операции на внутреннем рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных фондом в 2023 году.С 9 января по 28 июня регулятор намерен покупать или продавать валюту исходя из корректировки указанного Минфином объема в рамках бюджетного правила — по 11,8 миллиарда рублей в день.Принцип зеркалированияВ январе Банк России также завершит продажу валюты в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2023 года (0,8 миллиарда в день).Остальное прояснится после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу."То есть в зависимости от рыночной конъюнктуры и действий Минфина Центробанк на валютной секции Мосбиржи выступит либо продавцом, либо покупателем. По принципу зеркалирования биржевых сделок Минфин приобретает валюту — ЦБ продает. И наоборот", — поясняет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.По данным Минфина, в ФНБ сейчас 6,7 триллиона рублей, бюджетный нераспределенный ресурс — 3,7 триллиона. По оценкам ведомства, Фонд национального благосостояния в 2024-м может пополниться на 500 миллиардов.Влияние на курсТут многое зависит от нефтяных котировок. В 2023 году за российскую Urals в среднем платили 63 доллара за баррель. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, у Brent в 2024-м получится 80, у Urals — 60. В Минэкономики дают 70 за 2024-2026 годы.При устойчивом превышении цены отсечения, Минфин станет закупать валюту, тем самым ослабляя рубль, указывает Евгений Шатов."Тем не менее интервенции Банка России из ФНБ по 11,5 миллиарда ежедневно с 9 января по 28 июня поддержат курс. Таким образом, резких колебаний, скорее всего, удастся избежать", — подчеркивает аналитик.На рубль эти операции сильно не повлияют, они действительно зеркальные, и продавать валюту будут даже больше, чем покупать, добавляет Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.По мнению Гузеля Проценко, гендиректора "Альфа-Форекс", решение Банка России возобновить закупки валюты, корректируя операции в соответствии с объемами, предложенными Минфином, обусловлено отсутствием угроз ослабления рубля: рынок находится в устойчивом равновесии спроса и предложения.При дополнительных доходах от углеводородов Банк России пополнит ФНБ. Это поддержит стабильность национальной денежной единицы и поспособствует экономическому развитию в наступившем году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/ekspert-pereorientatsiya-rossii-na-aziatskie-gazovye-rynki-prodolzhitsya-1049747233.html

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