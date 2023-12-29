https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/pochti-izbavilis-rossiya-vydavila-dollar-i-evro-iz-raschetov-1049680664.html

"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов

"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов

Доля рубля во внешней торговле достигла 40%. На "токсичные" доллар и евро приходится менее трети, а еще недавно было почти 90%. 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T08:55+0300

2023-12-29T08:55+0300

2023-12-29T10:31+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Во взаимной торговле с КНР практически полностью отказались от валют третьих стран. И этот курс продолжится. О его преимуществах и объективных рисках — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Свели к минимумуЗаморозка Западом чуть не половины международных резервов России и беспрецедентные санкции резко ускорили переход на расчеты в национальных денежных единицах.Для сравнения: в 2021-м у доллара и евро было 87%, рубля — 11-13, юаня — 0,4.В рамках Евразийского экономического союза теперь преобладают нацвалюты — больше 90%. Круг коммерческих партнеров стран ЕАЭС расширяется. Подписали соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, укрепляются связи с ОАЭ, Индонезией, Египтом.В ЕАЭС доминирует рубль. Дружественные России страны бывшего СССР признают его как самую ликвидную валюту на постсоветском пространстве, отмечает Алексей Андросов, начальник казначейства ПАО "РосДорБанк".Во взаиморасчетах с КНР на национальные денежные единицы приходится 92%. Москва и Пекин выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, указал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Ушли от рисковКитай, Индия, Турция, Азербайджан — список можно продолжить. Расчеты не в долларах и евро снимают риски, связанные с проведением внешнеэкономических платежей.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот за январь — сентябрь составил 530,2 миллиарда долларов, из них экспорт — 316,9 миллиарда, импорт — 213,3. Около 70% — это страны Азии."В таких условиях абсолютно невыгодны евро и доллары, возникают курсовые разницы, которые надо гасить. Да и санкции мешают. Проще использовать национальную валюту", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.Курс на СНГЧто касается оборота в рамках Содружества независимых государств, то там доля местных денежных единиц — 85%. В 2024-м Россия председательствует в организации — и этот показатель лишь увеличится. Что, как подчеркнул Путин, укрепит финансовый и экономический суверенитет стран СНГ."Осознанные усилия по ослаблению гегемонии доллара и евро позволяют формировать независимую от Запада экономику. Запасы рубля полезны для всех в СНГ", — полагает Олег Воробьев, член генерального совета "Деловой России".То, что Москва получает тенге, белорусские рубли, сомы, драмы, рупии, — это больше на перспективу, добавляет он.Излишки и недостаточная ликвидностьЕсть, конечно, и проблемы. У компаний скапливаются излишки валюты, гораздо менее ликвидной, чем доллар и евро. Это создает дисбаланс."Доля рубля выросла в основном благодаря экспорту. С импортом хуже. Валюты дружественных стран также создают трудности, поскольку потратить их особо не на что, а конвертация в более ликвидные вызывает сложности, приводящие к дисконту", — поясняет Михаил Беспалов, аналитик компании "КСП Капитал".Так, в частности, сложилось с Индией, откуда примерно 70 миллиардов долларов Москва получает в малоликвидных рупиях.Таким образом, потребность в долларах и евро по-прежнему сохраняется — для поддержания стабильности резервных фондов и быстрой конвертации в нужную валюту.Доллар и евро не только имеют статус резервных, но и свободно конвертируются. К тому же американские деньги — основа функционирования многих рынков мировой экономики, а некоторые технологии и оборудование доступны лишь в недружественных юрисдикциях за счет "токсичных" валют, добавляет аналитик.Единая валютаПо мнению экспертов, минимизировать риски можно созданием валютной зоны — когда сотрудничающие страны соглашаются принимать деньги партнеров.Кроме того, в перспективе необходима доминирующая резервная валюта (возможно, рубль или юань), чтобы интегрировать все расчеты, уточняет Евгений Смирнов, завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ. Такая валюта должна быть прежде всего стабильной.Участники БРИКС, к которой в наступающем году присоединяются еще шесть стран, уже это обсуждают. Единая валюта стимулирует рост товарооборота в рамках организации и снизит стоимость транзакций. Однако это вопрос не ближайшей перспективы.

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