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"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов
"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов
Доля рубля во внешней торговле достигла 40%. На "токсичные" доллар и евро приходится менее трети, а еще недавно было почти 90%. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T08:55+0300
2023-12-29T10:31+0300
аналитика
россия
рубль
экономика
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Во взаимной торговле с КНР практически полностью отказались от валют третьих стран. И этот курс продолжится. О его преимуществах и объективных рисках — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Свели к минимумуЗаморозка Западом чуть не половины международных резервов России и беспрецедентные санкции резко ускорили переход на расчеты в национальных денежных единицах.Для сравнения: в 2021-м у доллара и евро было 87%, рубля — 11-13, юаня — 0,4.В рамках Евразийского экономического союза теперь преобладают нацвалюты — больше 90%. Круг коммерческих партнеров стран ЕАЭС расширяется. Подписали соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, укрепляются связи с ОАЭ, Индонезией, Египтом.В ЕАЭС доминирует рубль. Дружественные России страны бывшего СССР признают его как самую ликвидную валюту на постсоветском пространстве, отмечает Алексей Андросов, начальник казначейства ПАО "РосДорБанк".Во взаиморасчетах с КНР на национальные денежные единицы приходится 92%. Москва и Пекин выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, указал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Ушли от рисковКитай, Индия, Турция, Азербайджан — список можно продолжить. Расчеты не в долларах и евро снимают риски, связанные с проведением внешнеэкономических платежей.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот за январь — сентябрь составил 530,2 миллиарда долларов, из них экспорт — 316,9 миллиарда, импорт — 213,3. Около 70% — это страны Азии."В таких условиях абсолютно невыгодны евро и доллары, возникают курсовые разницы, которые надо гасить. Да и санкции мешают. Проще использовать национальную валюту", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.Курс на СНГЧто касается оборота в рамках Содружества независимых государств, то там доля местных денежных единиц — 85%. В 2024-м Россия председательствует в организации — и этот показатель лишь увеличится. Что, как подчеркнул Путин, укрепит финансовый и экономический суверенитет стран СНГ."Осознанные усилия по ослаблению гегемонии доллара и евро позволяют формировать независимую от Запада экономику. Запасы рубля полезны для всех в СНГ", — полагает Олег Воробьев, член генерального совета "Деловой России".То, что Москва получает тенге, белорусские рубли, сомы, драмы, рупии, — это больше на перспективу, добавляет он.Излишки и недостаточная ликвидностьЕсть, конечно, и проблемы. У компаний скапливаются излишки валюты, гораздо менее ликвидной, чем доллар и евро. Это создает дисбаланс."Доля рубля выросла в основном благодаря экспорту. С импортом хуже. Валюты дружественных стран также создают трудности, поскольку потратить их особо не на что, а конвертация в более ликвидные вызывает сложности, приводящие к дисконту", — поясняет Михаил Беспалов, аналитик компании "КСП Капитал".Так, в частности, сложилось с Индией, откуда примерно 70 миллиардов долларов Москва получает в малоликвидных рупиях.Таким образом, потребность в долларах и евро по-прежнему сохраняется — для поддержания стабильности резервных фондов и быстрой конвертации в нужную валюту.Доллар и евро не только имеют статус резервных, но и свободно конвертируются. К тому же американские деньги — основа функционирования многих рынков мировой экономики, а некоторые технологии и оборудование доступны лишь в недружественных юрисдикциях за счет "токсичных" валют, добавляет аналитик.Единая валютаПо мнению экспертов, минимизировать риски можно созданием валютной зоны — когда сотрудничающие страны соглашаются принимать деньги партнеров.Кроме того, в перспективе необходима доминирующая резервная валюта (возможно, рубль или юань), чтобы интегрировать все расчеты, уточняет Евгений Смирнов, завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ. Такая валюта должна быть прежде всего стабильной.Участники БРИКС, к которой в наступающем году присоединяются еще шесть стран, уже это обсуждают. Единая валюта стимулирует рост товарооборота в рамках организации и снизит стоимость транзакций. Однако это вопрос не ближайшей перспективы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/v-pokoe-ne-ostavim-rossiya-zagotovila-zhestkiy-otvet-evrope-za-svoi-aktivy-1049575149.html
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аналитика, россия, рубль, экономика
аналитика, россия, рубль, экономика

"Почти избавились": Россия выдавила доллар и евро из расчетов

08:55 29.12.2023 (обновлено: 10:31 29.12.2023)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2023
© Sputnik / Александр Гальперин
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Доля рубля во внешней торговле достигла 40%. На "токсичные" доллар и евро приходится менее трети, а еще недавно было почти 90%.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Во взаимной торговле с КНР практически полностью отказались от валют третьих стран. И этот курс продолжится. О его преимуществах и объективных рисках — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Свели к минимуму

Заморозка Западом чуть не половины международных резервов России и беспрецедентные санкции резко ускорили переход на расчеты в национальных денежных единицах.
"На сентябрь этого года такая картина: рубль — 40%, юань — 33, совокупное использование доллара и евро — 24", — сообщил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.
Для сравнения: в 2021-м у доллара и евро было 87%, рубля — 11-13, юаня — 0,4.
В рамках Евразийского экономического союза теперь преобладают нацвалюты — больше 90%. Круг коммерческих партнеров стран ЕАЭС расширяется. Подписали соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, укрепляются связи с ОАЭ, Индонезией, Египтом.
В ЕАЭС доминирует рубль. Дружественные России страны бывшего СССР признают его как самую ликвидную валюту на постсоветском пространстве, отмечает Алексей Андросов, начальник казначейства ПАО "РосДорБанк".
Во взаиморасчетах с КНР на национальные денежные единицы приходится 92%. Москва и Пекин выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, указал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Ушли от рисков

Китай, Индия, Турция, Азербайджан — список можно продолжить. Расчеты не в долларах и евро снимают риски, связанные с проведением внешнеэкономических платежей.
"Усиливается независимость от политических и санкционных факторов. Это проявляется и в переходе к альтернативным резервным валютам, в первую очередь китайскому юаню, доля которого в международной торговле значительно увеличилась, а в 2023-м он и вовсе вытеснил евро со второй строчки в операциях в системе SWIFT", — говорит Исмаил Исмаилов, доцент департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве России.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот за январь — сентябрь составил 530,2 миллиарда долларов, из них экспорт — 316,9 миллиарда, импорт — 213,3. Около 70% — это страны Азии.
"В таких условиях абсолютно невыгодны евро и доллары, возникают курсовые разницы, которые надо гасить. Да и санкции мешают. Проще использовать национальную валюту", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Курс на СНГ

Что касается оборота в рамках Содружества независимых государств, то там доля местных денежных единиц — 85%. В 2024-м Россия председательствует в организации — и этот показатель лишь увеличится. Что, как подчеркнул Путин, укрепит финансовый и экономический суверенитет стран СНГ.
"Осознанные усилия по ослаблению гегемонии доллара и евро позволяют формировать независимую от Запада экономику. Запасы рубля полезны для всех в СНГ", — полагает Олег Воробьев, член генерального совета "Деловой России".
То, что Москва получает тенге, белорусские рубли, сомы, драмы, рупии, — это больше на перспективу, добавляет он.
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Излишки и недостаточная ликвидность

Есть, конечно, и проблемы. У компаний скапливаются излишки валюты, гораздо менее ликвидной, чем доллар и евро. Это создает дисбаланс.
"Доля рубля выросла в основном благодаря экспорту. С импортом хуже. Валюты дружественных стран также создают трудности, поскольку потратить их особо не на что, а конвертация в более ликвидные вызывает сложности, приводящие к дисконту", — поясняет Михаил Беспалов, аналитик компании "КСП Капитал".
Так, в частности, сложилось с Индией, откуда примерно 70 миллиардов долларов Москва получает в малоликвидных рупиях.
"Ряд национальных валют отличается высокой волатильностью (скажем, турецкая лира) и ограниченной конвертируемостью (те же юань и индийская рупия). Такие взаиморасчеты могут сопровождаться ослаблением по отношению к доллару/евро — стартовая стоимость многих товаров все равно определяется в них. Это требует дополнительных мер и инструментов (например, экспортного кредитования)", — рассуждает Роман Файншмидт, эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии.
Таким образом, потребность в долларах и евро по-прежнему сохраняется — для поддержания стабильности резервных фондов и быстрой конвертации в нужную валюту.
Доллар и евро не только имеют статус резервных, но и свободно конвертируются. К тому же американские деньги — основа функционирования многих рынков мировой экономики, а некоторые технологии и оборудование доступны лишь в недружественных юрисдикциях за счет "токсичных" валют, добавляет аналитик.

Единая валюта

По мнению экспертов, минимизировать риски можно созданием валютной зоны — когда сотрудничающие страны соглашаются принимать деньги партнеров.
Кроме того, в перспективе необходима доминирующая резервная валюта (возможно, рубль или юань), чтобы интегрировать все расчеты, уточняет Евгений Смирнов, завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ. Такая валюта должна быть прежде всего стабильной.
Участники БРИКС, к которой в наступающем году присоединяются еще шесть стран, уже это обсуждают. Единая валюта стимулирует рост товарооборота в рамках организации и снизит стоимость транзакций. Однако это вопрос не ближайшей перспективы.
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