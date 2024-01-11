https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/v-minturizma-rasskazali-skolko-lyudey-posetili-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-v-prazdniki-1049797431.html

В Минтуризма рассказали, сколько людей посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в праздники

В Минтуризма рассказали, сколько людей посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в праздники

Ранее ведомство сообщало, что спрос на новогодние туры в Абхазию немного превысил прошлогодние показатели. 11.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-11T17:00+0300

2024-01-11T17:00+0300

2024-01-11T17:00+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

новоафонская пещера

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. В период новогодних праздников с 1 по 10 января Рицинский нацпарк посетили 10 127 человек, сообщили Sputnik в Министерстве туризма республики.Объем финансовых поступлений за проданные билеты составил 6,5 миллиона рублей. За аналогичный период времени в прошлом году на объекте побывали 10 077 человек.За десять дней 2024 года подземными залами Новоафонской пещеры смогли полюбоваться 7 324 посетителя. Они принесли в кассу объекта 5,12 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом, посетителей стало значительно больше. Так, в 2023 году пещеру увидели 6 395 человек, объем поступлений составил почти 4,5 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/bolee-milliona-rossiyan-otdokhnuli-v-abkhazii-v-2023-godu-1049789046.html

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, туризм, новости, отдых, отдых в абхазии, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера