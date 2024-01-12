https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/abkhazskie-tamozhenniki-predotvratili-nezakonnyy-vvoz-oborudovaniya-dlya-mayninga-1049807166.html

Абхазские таможенники предотвратили незаконный ввоз оборудования для майнинга

Абхазские таможенники предотвратили незаконный ввоз оборудования для майнинга

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Абхазские таможенники предотвратили незаконный ввоз в республику оборудования для майнинга, сообщили в Государственном таможенном... 12.01.2024, Sputnik Абхазия

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2024-01-12T17:45+0300

2024-01-12T20:27+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

таможня

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Абхазские таможенники предотвратили незаконный ввоз в республику оборудования для майнинга, сообщили в Государственном таможенном комитете. Еще три аппарата WhatsMiner M30S+ производительностью 104 Тх/с изъяли при досмотре автомобиля марки Toyota Alphard под управлением Нармания Б.Ю.Возбуждены дела об административном правонарушении.

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