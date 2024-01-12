https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/abkhazskie-tamozhenniki-predotvratili-nezakonnyy-vvoz-oborudovaniya-dlya-mayninga-1049807166.html
Абхазские таможенники предотвратили незаконный ввоз оборудования для майнинга
Абхазские таможенники предотвратили незаконный ввоз оборудования для майнинга
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Абхазские таможенники предотвратили незаконный ввоз в республику оборудования для майнинга, сообщили в Государственном таможенном... 12.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-12T17:45+0300
2024-01-12T17:45+0300
2024-01-12T20:27+0300
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Абхазские таможенники предотвратили незаконный ввоз в республику оборудования для майнинга, сообщили в Государственном таможенном комитете. Еще три аппарата WhatsMiner M30S+ производительностью 104 Тх/с изъяли при досмотре автомобиля марки Toyota Alphard под управлением Нармания Б.Ю.Возбуждены дела об административном правонарушении.
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майнинг в абхазии, абхазия, таможня
майнинг в абхазии, абхазия, таможня
Абхазские таможенники предотвратили незаконный ввоз оборудования для майнинга
17:45 12.01.2024 (обновлено: 20:27 12.01.2024)
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Абхазские таможенники предотвратили незаконный ввоз в республику оборудования для майнинга, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Отмечается, что три аппарата пытались ввезти в автомобиле марки Nissan Terrano под управлением Берулава П.Г.
Еще три аппарата WhatsMiner M30S+ производительностью 104 Тх/с изъяли при досмотре автомобиля марки Toyota Alphard под управлением Нармания Б.Ю.
Возбуждены дела об административном правонарушении.