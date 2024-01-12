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https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/avtomobil-upal-v-reku-v-ritsinskom-parke-1049811046.html
Автомобиль упал в реку в Рицинском парке
Автомобиль упал в реку в Рицинском парке
Сильный снег начался на озере Рица 12 января, снежный покров достигал 15 сантиметров. 12.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Автомобиль упал в реку в Рицинском парке 12 января, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.В МВД подчеркнули, что проезд ра Рицу без зимней резины запрещен. Личный состав спецроты УГАИ МВД проводит рейды на протяжении всей трассы, ведущей к озеру.Замначальника УГАИ Астамур Тания отметил, что с утра были остановлены и возвращены десятки машин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/ritsinskiy-park-proezd-avtomobiley-k-ozeru-ne-zatrudnen-1049804392.html
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мвд абхазии, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии, абхазия
мвд абхазии, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии, абхазия

Автомобиль упал в реку в Рицинском парке

21:15 12.01.2024 (обновлено: 22:31 12.01.2024)
© Foto / МВД АбхазииПроезд на Рицу без зимней резины запрещен, предупредили в пресс-службе МВД Абхазии
Проезд на Рицу без зимней резины запрещен, предупредили в пресс-службе МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2024
© Foto / МВД Абхазии
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Сильный снег начался на озере Рица 12 января, снежный покров достигал 15 сантиметров.
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Автомобиль упал в реку в Рицинском парке 12 января, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за сильного снегопада. Пострадавшие доставлены в больницу.
В МВД подчеркнули, что проезд ра Рицу без зимней резины запрещен. Личный состав спецроты УГАИ МВД проводит рейды на протяжении всей трассы, ведущей к озеру.
Замначальника УГАИ Астамур Тания отметил, что с утра были остановлены и возвращены десятки машин.
Рицинский реликтовый национальный парк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2024
В Абхазии
Рицинский парк: проезд автомобилей к озеру не затруднен
13:50
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