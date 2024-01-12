https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/avtomobil-upal-v-reku-v-ritsinskom-parke-1049811046.html

Автомобиль упал в реку в Рицинском парке

Автомобиль упал в реку в Рицинском парке

Сильный снег начался на озере Рица 12 января, снежный покров достигал 15 сантиметров. 12.01.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мвд абхазии

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

отдых в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Автомобиль упал в реку в Рицинском парке 12 января, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.В МВД подчеркнули, что проезд ра Рицу без зимней резины запрещен. Личный состав спецроты УГАИ МВД проводит рейды на протяжении всей трассы, ведущей к озеру.Замначальника УГАИ Астамур Тания отметил, что с утра были остановлены и возвращены десятки машин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/ritsinskiy-park-proezd-avtomobiley-k-ozeru-ne-zatrudnen-1049804392.html

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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мвд абхазии, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), отдых в абхазии, абхазия