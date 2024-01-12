https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/ekspert-dal-otsenku-bazirovaniyu-vmf-rossii-v-ochamchyrskom-rayone-1049808214.html
Эксперт дал оценку базированию ВМФ России в Очамчырском районе
Эксперт дал оценку базированию ВМФ России в Очамчырском районе
Пункт постоянного базирования военно-морского флота России в Очамчыре может открыться в 2024 году. 12.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-12T18:40+0300
2024-01-12T18:40+0300
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СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Дополнительным компонентом для обеспечения безопасности Абхазии назвал появление пункта постоянного базирования ВМФ России в Очамчырском районе военный эксперт Константин Сивков.В октябре президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчирской бухте, соответствующее соглашение уже подписано. Также существует постановление о выделении земельного участка для базирования ВМФ.Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил РИА Новости о том, что работа пункта базирования Военно-морского флота России в Абхазии может начаться уже в 2024 году.Он также отметил, что это отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/punkt-bazirovaniya-vmf-rossii-v-abkhazii-mozhet-zarabotat-v-2024--1049803831.html
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вмф рф, россия, абхазия, очамчырский район
вмф рф, россия, абхазия, очамчырский район
Эксперт дал оценку базированию ВМФ России в Очамчырском районе
Пункт постоянного базирования военно-морского флота России в Очамчыре может открыться в 2024 году.
СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Дополнительным компонентом для обеспечения безопасности Абхазии назвал появление пункта постоянного базирования ВМФ России в Очамчырском районе военный эксперт Константин Сивков.
"Это станет дополнительным компонентом для обеспечения национальной безопасности Абхазии, дополнительным шагом к сближению Абхазии и России – это позитивный момент. Далее, для России это будет означать, что она получит более расширенную территорию базирования", - сказал он.
В октябре президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчирской бухте, соответствующее соглашение уже подписано. Также существует постановление о выделении земельного участка для базирования ВМФ.
Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил РИА Новости о том, что работа пункта базирования Военно-морского флота России в Абхазии может начаться уже в 2024 году.
Он также отметил, что это отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве.