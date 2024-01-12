https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/punkt-bazirovaniya-vmf-rossii-v-abkhazii-mozhet-zarabotat-v-2024--1049803831.html

Пункт базирования ВМФ России в Абхазии может заработать в 2024

Пункт базирования ВМФ России в Абхазии может заработать в 2024

Пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России появится в Очамчирской бухте. Президент Абхазии Аслан Бжания в октябре сообщил, что подписано соответствующее... 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T12:40+0300

2024-01-12T12:40+0300

2024-01-12T12:51+0300

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Работа пункта базирования Военно-морского флота России в Абхазии может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Сергей Шамба.По словам Шамба, строительные работы в Очамчырской бухте пока не иду, на данном этапе он проектируется.Появление пункта азирования российских кораблей в Абхазии, как отметил секретарь Совбеза, отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве."Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и мы видим, как они выполняются, с 2008 года у нас нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация и в приграничном районе. В рамках соглашения есть обязательства и у абхазской стороны. И мы также их выполняем", - отметил Шамба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/zhivem-v-epokhu-peremen-intervyu-sergeya-shamba-1049783631.html

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сергей шамба, очамчырский район, вмф рф, россия, абхазия