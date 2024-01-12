https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/posledniy-dovod-blinken-uletel-s-blizhnego-vostoka-v-yemen-poleteli-rakety-1049801494.html

Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты

Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты

США и Британия нанесли удар по позициям хуситов в Йемене.Нанесены 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях страны, в том числе в столице... 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T09:00+0300

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Накануне завершилось ближневосточное турне госсекретаря Энтони Блинкена. Красноречивее всего о результатах поездки, конечно, говорит атака США и Великобритании против Йемена, пишет Давид Нармания для РИА Новости. По сути, Вашингтон перевел противостояние с хуситами на новый уровень. О последствиях удара пока судить сложно, но судя по последовавшим в ответ ракетным пускам, можно полагать, что существенного ущерба боеспособности "Ансар Аллах" Вашингтону нанести не удалось. А значит, угрозу устранить не удалось.Нынешнее недельное турне стало для госсекретаря США четвертой поездкой по регионе с октября. Такая активность выглядит впечатляюще даже на фоне регулярных визитов на Украину — ее он тоже посещал четырежды, правда, за два года, а не за четыре месяца.Еще одна общая черта, которая роднит эти поездки, — поразительное отсутствие результатов. В январе 2024 года конфликт в Газе настолько же далек от завершения, насколько и в октябре 2023-го. Скорее наоборот: риторика правительства Израиля и "Хезболлы" говорит о том, что в воронку полномасштабного противостояния может затянуть и Ливан.Все переговоры с участием госсекретаря США, по сути, ограничивались дежурными фразами: арабские страны не горят желанием ввязываться в открытую войну, но требуют, чтобы Израиль прекратил операцию как можно скорее. И конечно, без щелчков по носу не обошлось. Если в одной из предыдущих поездок госсекретарю пришлось прождать всю ночь, чтобы добиться аудиенции у принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, то на этот раз Махмуд Аббас провел переговоры с Блинкеном в комнате, где за спинами участников был только палестинский флаг. Звездно-полосатого полотнища в Рамалле, видимо, не нашли.Из ряда вон выбивается лишь завершающее турне заявление самого госсекретаря, которое он озвучил в Каире. "Сближение арабских стран с Израилем стало бы лучшим способом изолировать Иран", — разоткровенничался дипломат.Сам израильский премьер-министр утверждает, что оккупация сектора не входит в его планы, однако еще в декабре западные СМИ писали об обратном. Более того, члены его кабинета периодически выступают с заявлениями, которые идут вразрез с успокаивающими высказываниями Нетаньяху. Сперва министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призывает выселить всех палестинцев из Газы, а затем глава Минфина Бецалель Смотрич называет жителей сектора "нацистами", которые через десять лет организуют новое 7 октября, если эти территории не заселить израильтянами.Судя по всему, у Израиля нет представления о том, каким должен быть выход из сложившегося конфликта, — ЦАХАЛ просто занимается уничтожением ХАМАС, и число мирных жителей, которым суждено погибнуть от рук израильских военных, его мало волнует. Но отсутствие у Тель-Авива плана выхода из конфликта грозит опасностями не только для палестинцев, но и для самого Израиля. Ведь в результате они вместо ХАМАС могут столкнуться с дьяволом, которого еще не знают. И это до боли напоминает рождение ИГ* на руинах разрушенного американцами Ирака.Доподлинно неизвестно, осознают ли это Соединенные Штаты, но Вашингтон действительно пытается надавить на Нетаньяху. Чего стоит только недавнее спровоцированное активистами в Южной Каролине признание Джо Байдена: "Я без шума работал с израильским правительством, чтобы заставить их значительно сократить свое присутствие и уйти из сектора Газа", — сказал американский президент.Честно говоря, трудно было более умело усложнить жизнь Блинкену, который именно на следующий день приехал в Израиль. Подобные тезисы могут звучать на закрытой части переговоров, но никак не публично, да еще и под давлением манифестантов. Поэтому реакция Тель-Авива оказалась предсказуемой: министр обороны Йоав Галант на переговорах с госсекретарем заявил, что интенсивность боевых действий возрастет, а сама операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.Символично, что под занавес поездки Блинкена по странам Ближнего Востока журнал Time посвятил ему обложку и целую статью под заголовком "Посланник. Госсекретарь Энтони Блинкен и проверка американского лидерства". Последние события наглядно демонстрируют, что "американское лидерство" может стать жертвой не только вызовов со стороны России и Китая, но и внутренней борьбы. И гораздо раньше, чем Вашингтон сумеет к этому подготовиться.У уже упомянутого заявления Байдена о "бесшумной работе с Нетаньяху" есть много общего с ударом по Йемену. Обстрел принадлежащих хуситам объектов не может решить проблему, он лишь призван продемонстрировать стремление США навести порядок в Красном море. Для устранения угрозы необходима наземная операция, но на нее у Белого дома нет ни сил, ни времени, ни кредита доверия от американцев. Точно так же и откровения Джо Байдена — лишь попытка убедить всех в желании Вашингтона добиться мира в Газе.Вот только за желанием Америки казаться лидером, который может решать подобные проблемы, все чаще проглядывает неспособность им быть.* Запрещенная в России террористическая организация.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/tsugtsvang-baydena-blizhniy-vostok-pod-ugrozoy-bolshoy-voyny-1049726697.html

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

сша, аналитика, политика, ближний восток, йемен, колумнисты