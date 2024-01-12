https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/ssha-i-britaniya-nanesli-udar-po-yemenu--1049802165.html

США и Британия нанесли удар по Йемену

США и Британия нанесли удар по Йемену

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде... 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T10:50+0300

2024-01-12T10:50+0300

2024-01-12T10:55+0300

йемен

сша

великобритания

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/06/1033365922_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_bc4760675a6f792bb68a76ed23c533a6.jpg

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде в ночь на пятницу.По данным американских военных, по командным пунктам, предприятиям и радарам систем ПВО нанесено более 60 ударов, использовано более 100 высокоточных боеприпасов. Нанесены 23 авиаудара по объектам в 4 провинциях в разных частях страны, в том числе в столице Сане. Удары выполнили при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. РВ ответ на удары по Йемену хуситы заявили, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для связанных с Израилем кораблей. Они также сообщили об ответных ударах по базам США и Великобритании и уничтожении американского корабля.Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается.Россия запросила заседание Совбеза ООН.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/posledniy-dovod-blinken-uletel-s-blizhnego-vostoka-v-yemen-poleteli-rakety-1049801494.html

йемен

сша

великобритания

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

йемен, сша, великобритания, политика, в мире