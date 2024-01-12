https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/ssha-i-britaniya-nanesli-udar-po-yemenu--1049802165.html
США и Британия нанесли удар по Йемену
США и Британия нанесли удар по Йемену
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде... 12.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-12T10:50+0300
2024-01-12T10:50+0300
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде в ночь на пятницу.По данным американских военных, по командным пунктам, предприятиям и радарам систем ПВО нанесено более 60 ударов, использовано более 100 высокоточных боеприпасов. Нанесены 23 авиаудара по объектам в 4 провинциях в разных частях страны, в том числе в столице Сане. Удары выполнили при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. РВ ответ на удары по Йемену хуситы заявили, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для связанных с Израилем кораблей. Они также сообщили об ответных ударах по базам США и Великобритании и уничтожении американского корабля.Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается.Россия запросила заседание Совбеза ООН.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/posledniy-dovod-blinken-uletel-s-blizhnego-vostoka-v-yemen-poleteli-rakety-1049801494.html
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йемен, сша, великобритания, политика, в мире
йемен, сша, великобритания, политика, в мире
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде в ночь на пятницу.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
По данным американских военных, по командным пунктам, предприятиям и радарам систем ПВО нанесено более 60 ударов, использовано более 100 высокоточных боеприпасов. Нанесены 23 авиаудара по объектам в 4 провинциях в разных частях страны, в том числе в столице Сане. Удары выполнили при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Р
В ответ на удары по Йемену хуситы заявили, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для связанных с Израилем кораблей. Они также сообщили об ответных ударах по базам США и Великобритании и уничтожении американского корабля.
Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается.
Россия запросила заседание Совбеза ООН.