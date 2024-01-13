https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/abkhaziya-voshla-v-troyku-populyarnykh-u-rossiyan-napravleniy-otdykha-letom-1049812187.html

Абхазия вошла в тройку популярных у россиян направлений отдыха летом

Абхазия вошла в тройку популярных у россиян направлений отдыха летом

Российские туристы с начала января забронировали в четыре раза больше летних путевок, чем за аналогичный период прошлого года. 13.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-13T09:00+0300

2024-01-13T09:00+0300

2024-01-13T09:15+0300

в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047746386_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fe286e540f717d2e895d5be8914c85c8.jpg

СУХУМ, 13 - Sputnik. Абхазия вошла в тройку направлений, которые предпочитают россияне для отдыха летом, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис "Слетать.ру".Эксперты отмечают, что темпы продаж туров на летний сезон за первые десять дней января уже в четыре раза превышают аналогичный показатель прошлого года.В список также вошли Египет, Куба и Китай, а в 2023 году, по данным сервиса, четвертым направлением были Мальдивы.При этом средний чек на отдых в Абхазии увеличился до 92,6 тысячи рублей против 75,7 тысячи в прошлом году. Отдохнуть в Турции можно будет за 207 тысяч рублей против 264,8 тысячи в 2023 году, в России - 105 тысяч рублей, против 67,7 тысячи, в Египте - 131,7 тысячи, Куба - 550 тысяч, Китай - 249,8 тысячи рублей. Средняя длительность отдыха составляет 9-10 ночей, как и годом ранее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/bolee-milliona-rossiyan-otdokhnuli-v-abkhazii-v-2023-godu-1049789046.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, отдых в абхазии, туристы