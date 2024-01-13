https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/abkhaziya-voshla-v-troyku-populyarnykh-u-rossiyan-napravleniy-otdykha-letom-1049812187.html
Абхазия вошла в тройку популярных у россиян направлений отдыха летом
Абхазия вошла в тройку популярных у россиян направлений отдыха летом
Российские туристы с начала января забронировали в четыре раза больше летних путевок, чем за аналогичный период прошлого года. 13.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-13T09:00+0300
2024-01-13T09:00+0300
2024-01-13T09:15+0300
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СУХУМ, 13 - Sputnik. Абхазия вошла в тройку направлений, которые предпочитают россияне для отдыха летом, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис "Слетать.ру".Эксперты отмечают, что темпы продаж туров на летний сезон за первые десять дней января уже в четыре раза превышают аналогичный показатель прошлого года.В список также вошли Египет, Куба и Китай, а в 2023 году, по данным сервиса, четвертым направлением были Мальдивы.При этом средний чек на отдых в Абхазии увеличился до 92,6 тысячи рублей против 75,7 тысячи в прошлом году. Отдохнуть в Турции можно будет за 207 тысяч рублей против 264,8 тысячи в 2023 году, в России - 105 тысяч рублей, против 67,7 тысячи, в Египте - 131,7 тысячи, Куба - 550 тысяч, Китай - 249,8 тысячи рублей. Средняя длительность отдыха составляет 9-10 ночей, как и годом ранее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/bolee-milliona-rossiyan-otdokhnuli-v-abkhazii-v-2023-godu-1049789046.html
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абхазия, отдых в абхазии, туристы
абхазия, отдых в абхазии, туристы
Абхазия вошла в тройку популярных у россиян направлений отдыха летом
09:00 13.01.2024 (обновлено: 09:15 13.01.2024)
Российские туристы с начала января забронировали в четыре раза больше летних путевок, чем за аналогичный период прошлого года.
СУХУМ, 13 - Sputnik. Абхазия вошла в тройку направлений, которые предпочитают россияне для отдыха летом, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис "Слетать.ру".
Эксперты отмечают, что темпы продаж туров на летний сезон за первые десять дней января уже в четыре раза превышают аналогичный показатель прошлого года.
Первое место занимает Турция с долей заявок 42% против 58% годом ранее, на втором месте Россия - 38% против 16%, замыкает топ-3 Абхазия - 15.5% против 22.5%.
В список также вошли Египет, Куба и Китай, а в 2023 году, по данным сервиса, четвертым направлением были Мальдивы.
При этом средний чек на отдых в Абхазии увеличился до 92,6 тысячи рублей против 75,7 тысячи в прошлом году.
Отдохнуть в Турции можно будет за 207 тысяч рублей против 264,8 тысячи в 2023 году, в России - 105 тысяч рублей, против 67,7 тысячи, в Египте - 131,7 тысячи, Куба - 550 тысяч, Китай - 249,8 тысячи рублей.
Средняя длительность отдыха составляет 9-10 ночей, как и годом ранее.