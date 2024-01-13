https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/podacha-vody-v-gagre-polnostyu-vosstanovlena-1049812880.html

Подача воды в Гагре полностью восстановлена

Подача воды в Гагре полностью восстановлена

Жители Гагры остались без воды в среду, 10 января из-за повреждения высокоствольной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2". 13.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 янв- Sputnik, Асмат Цвижба. Подача воды в Гагре полностью возобновлена с ночи пятницы, 12 декабря, сообщил Sputnik начальник Спецавтохозяйства Гагры Тимур Бигвава.Ранее в интервью Sputnik Бигвава сообщал, что для ликвидации поломки из Сухума прибыла передвижная лаборатория.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/chast-gagry-tretiy-den-ostaetsya-bez-vody-1049805888.html

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