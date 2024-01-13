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Посол Абхазии в Венесуэле заявил, к чему стремятся западные НПО
Посол Абхазии в Венесуэле заявил, к чему стремятся западные НПО
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Западные НПО стремятся к "государственным переворотам и смене внешнеполитического и ценностного вектора на прозападный", заявил посол... 13.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-13T19:45+0300
2024-01-13T19:45+0300
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Западные НПО стремятся к "государственным переворотам и смене внешнеполитического и ценностного вектора на прозападный", заявил посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава.Он отметил, что деятельность западных НПО нанесла огромный ущерб развитию Венесуэлы.Он подчеркнул, что "дискредитация власти, манипуляции, создание нелегитимных институтов - это традиционный арсенал западных НПО".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/kollektiv-posolstva-abkhazii-v-sirii-nazval-popytkami-manipulyatsii-deystviya-npo-1049813967.html
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Западные НПО стремятся к "государственным переворотам и смене внешнеполитического и ценностного вектора на прозападный", заявил посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава.
Он отметил, что деятельность западных НПО нанесла огромный ущерб развитию Венесуэлы.
"Они делают это по всему миру, делают и в Абхазии. Разговоры об их благотворительной деятельности - не более чем стандартная манипуляция по методичке Госдепа США, откуда они получают свое финансирование. Нельзя допустить разрастания нпошников в нашей стране. После них остается только разруха, бедность и коррупция", - говорится в комментарии Гваджава.
Он подчеркнул, что "дискредитация власти, манипуляции, создание нелегитимных институтов - это традиционный арсенал западных НПО".