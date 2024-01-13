Посол Абхазии в Венесуэле заявил, к чему стремятся западные НПО

"Они делают это по всему миру, делают и в Абхазии. Разговоры об их благотворительной деятельности - не более чем стандартная манипуляция по методичке Госдепа США, откуда они получают свое финансирование. Нельзя допустить разрастания нпошников в нашей стране. После них остается только разруха, бедность и коррупция", - говорится в комментарии Гваджава.