https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/stoimost-otdykha-v-abkhazii-snizilas-na-43-za-mesyats-1049814572.html
Стоимость отдыха в Абхазии снизилась на 4,3% за месяц
Стоимость отдыха в Абхазии снизилась на 4,3% за месяц
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Стоимость отдыха в Абхазии в декабре снизилась на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата. 13.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-13T16:00+0300
2024-01-13T16:00+0300
2024-01-13T16:00+0300
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Стоимость отдыха в Абхазии в декабре снизилась на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.А вот в Египте россияне в декабре смогли отдохнуть на 12% дешевле, чем в ноябре 2023 года, в ОАЭ - на 11,9%, в Турции - на 10%. Отмечается, что снизилась стоимость поездок на отдых на российское Черноморское побережье - на 4%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/abkhaziya-voshla-v-troyku-populyarnykh-u-rossiyan-napravleniy-otdykha-letom-1049812187.html
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абхазия, отдых в абхазии, туристы
абхазия, отдых в абхазии, туристы
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Стоимость отдыха в Абхазии в декабре снизилась на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.
Цены на отдых в Азербайджане и Армении также понизились на 4,3%, во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде - на 3,7%, в Казахстане и Узбекистане - на 3,4%, в Белоруссии - на 3,1%.
А вот в Египте россияне в декабре смогли отдохнуть на 12% дешевле, чем в ноябре 2023 года, в ОАЭ - на 11,9%, в Турции - на 10%.
Отмечается, что снизилась стоимость поездок на отдых на российское Черноморское побережье - на 4%.