https://sputnik-abkhazia.ru/20240114/elbakiev-deystviya-npo-inoagentov-napravleny-na-formirovanie-protestnykh-nastroeniy--1049821017.html

Елбакиев: действия НПО-иноагентов направлены на формирование протестных настроений

Елбакиев: действия НПО-иноагентов направлены на формирование протестных настроений

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Действия НПО-иноагентов направлены на формирование протестных настроений среди молодежи, наряду с другими факторами они несут в себе... 14.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-14T18:45+0300

2024-01-14T18:45+0300

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СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Действия НПО-иноагентов направлены на формирование протестных настроений среди молодежи, наряду с другими факторами они несут в себе угрозу национальной безопасности страны, заявил посол Южной Осетии в Абхазии Алан Елбакиев. Он отметил, что в начале 2000-х годов в Южной Осетии иностранные НПО "под прикрытием гуманитарных миссий работали на дестабилизацию политической обстановки и усиление социальной напряженности в республике". По его словам, большинство НПО-иноагентов прекратили свою деятельность на территории Южной Осетии до 2008 года. А после событий августа 2008 года деятельность оставшихся была остановлена правительством республики, добавил посол.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/posol-abkhazii-v-venesuele-zayavil-k-chemu-stremyatsya-zapadnye-npo-1049816400.html

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