https://sputnik-abkhazia.ru/20240114/gai-dvizhenie-transporta-na-respublikanskoy-trasse-ne-zatrudneno--1049817939.html

ГАИ: движение транспорта на республиканской трассе не затруднено

ГАИ: движение транспорта на республиканской трассе не затруднено

В некоторых районах Абхазии вчера выпал снег. Сильный снегопад был на озере Рица. 14.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-14T10:50+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. На республиканской трассе Псоу-Ингур нет никаких ограничений по движению автотранспорта. Об этом Sputnik рассказал замначальника УГАИ МВД Абхазии Астамур Тания."Сотрудники ГАИ и "Абхазавтодора" всю ночь с 13 на 14 января несли службу. Ночь прошла без происшествии. Затруднений в передвижении по трассе нет. Интенсивный снег шел в Гудаутском районе, но он быстро растаял", - сообщил Тания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/ritsinskiy-park-proezd-avtomobiley-k-ozeru-ne-zatrudnen-1049804392.html

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снег, абхазия, мвд абхазии, гаи, гудаутский район