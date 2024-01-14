https://sputnik-abkhazia.ru/20240114/sputnik-nedeli-azhyrnykhua-i-pervyy-sneg-na-poberezhe-1049821180.html

Sputnik недели: Ажьырныхуа и первый снег на побережье

Sputnik недели: Ажьырныхуа и первый снег на побережье

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 8 по 14 января. 14.01.2024, Sputnik Абхазия

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О том, чем запомнилась неделя в Абхазии, читайте в материале Sputnik.SputnikВ ночь с 13 на 14 января в Абхазии отметили один из самых главных праздников в стране – Ажьырныхуа.Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа – холощенный козел белой масти или бык. На каждого члена семьи приносят в жертву по одному петуху. После захода солнца семейство отправляется на кузню. В специальном обряде, посвященному Богу кузни, принимают участие члены семьи или группы родственных семей. Самый старший представитель семьи произносит молитву Всевышнему, в которой он просит благополучия для всего рода и для каждого в отдельности.Первый снегК 12 января в Абхазии резко ухудшилась погода. На территории Рицинского реликтового национального парка выпал снег высотой более 15 сантиметров. При этом проезд автомобилей к озеру Рица не был затруднен.Уже вечером 13 января первый снег пошел и на побережье. Интенсивный снегопад наблюдался в Гудаутском районе. Однако белый гость задержался ненадолго. Уже к утру осадки растаяли. Непогода прошла для республики без последствий. На республиканской трассе Псоу-Ингур не было никаких ограничений по движению автотранспорта.Ликвидация стихииНа уходящей неделе в селе Хыпста были завершены работы по ликвидации последствий стихии, прошедшей в республики в ночь с 23 на 24 декабря. В селе полностью снесло кровли двух домов, еще четыре дома получили повреждения. К началу января были завершены кровельные работы в пострадавших домах.Путина без нарушенийВ Абхазии продолжается сезон хамсовой путины. Уже выловлено около 20 тысяч тонн рыбы. При этом квота в этом году составляет 27 тысяч тонн.Как сообщил Sputnik председатель Госкомитета экологии Савелий Читанава, в этом году промысел идет активными темпами. При этом существенных нарушений рыболовства пока не выявлено. На сегодняшний день один из основных видов нарушений – это нарушение 500-метровой зоны от берега, зарегистрировано два таких случая.В гости в АбхазиюАбхазия пользуется спросом среди туристов не только летом, но и зимой. В период новогодних праздников с 1 по 10 января Рицинский нацпарк посетили 10 127 человек. Объем финансовых поступлений за проданные билеты составил 6,5 миллиона рублей. За аналогичный период времени в прошлом году на объекте побывали 10 077 человек.По сравнению с прошлым годом посетителей стало значительно больше. Так, в 2023 году пещеру увидели 6 395 человек, объем поступлений составил почти 4,5 миллиона рублей."Дядя Ваня" в Абхазском театреНовый сезон откроется в Абхазском государственном драматическом театре спектаклем "Дядя Ваня". Спектакль "Саншьа Иуана" по пьесе Антона Чехова на сцене театра ставит молодой режиссер Бенар Кове.В постановке заняты Народный артист Абхазии Сергей Габния, Заслуженные артисты республики Тома Гамгия, Адгур Малия, Лаврик Ахба, а также Розита Тания, Эсма Квициния, Лана Джопуа и Леон Кур-оглы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/svyaschennoe-vremya-rituala-azhyrnykhua-1049812403.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/v-minturizma-rasskazali-skolko-lyudey-posetili-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-v-prazdniki-1049797431.html

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