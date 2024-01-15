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Делба рассказал о результатах работы Минфина и планах на 2024 год

Делба рассказал о результатах работы Минфина и планах на 2024 год

Исполнение государственного бюджета в 2023 году составило 106,3%, собственные доходы выросли до 9,7 миллиарда рублей. 15.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-15T13:14+0300

2024-01-15T13:14+0300

2024-01-15T13:19+0300

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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Министр финансов Абхазии Владимир Делба в интервью радио Sputnik рассказал о доходах в бюджет страны, о том, какие отрасли экономики показали лучшие результаты и о задачах на 2024 год. Глава Минфина сообщил, что рост поступлений доходов в государственный бюджет наблюдается третий год подряд. "Если говорить о каких-то предварительных итогах, то мы сегодня можем сказать о том, что государственный бюджет выполнен на 106,3%. Собственные доходы тоже исполнены с превышением, они составили 115,4% или 9,4 миллиарда рублей. Такие показатели нам дали возможность выполнять заданные цели текущего года, с которыми мы поэтапно в течение всего года справлялись", – отметил министр. Делба подчеркнул, что все отрасли экономики Абхазии показали рост, особенно это наблюдалась в двух сферах - торговле и туризме."Товарооборот увеличился, соответственно платежи поступают достаточно емко, это, по большей части, местные бюджеты. Несомненно, выросла сфера услуг, связанная, в основном, с определенным временным периодом – летом", - сказал он. В наступившем 2024 году задачи министерства финансов республики остаются не менее амбициозными, добавил Владимир Делба. "В 2024 году мы приняли меры по повышению расходов на заработные платы. Было поручение президента и постановление правительства о том, что минимальная заработная плата работников бюджетной сферы не должна быть ниже прожиточного минимума. И вот мы эти показатели предусмотрели в бюджете 2024 года, на что нам дополнительно нам потребовалось 450 миллионов рублей. Это очень важная позиция, с которой мы должны войти в новый финансовый год", – отметил министр. Владимир Делба также добавил, что идет активное сотрудничество с российскими коллегами в сфере гармонизации законодательств. Кроме того, на завершающем этапе находится соглашение об избежании двойного налогообложения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/ekonomika-i-politika-ekspert-podvel-itogi-2023-goda-v-abkhazii-1049739582.html

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