https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/ekonomika-i-politika-ekspert-podvel-itogi-2023-goda-v-abkhazii-1049739582.html
Экономика и политика: эксперт подвел итоги 2023 года в Абхазии
Экономика и политика: эксперт подвел итоги 2023 года в Абхазии
Главное достижение Абхазии за последние 30 лет заключается в сохранении независимости и государственности, считает политолог Николай Трапш 05.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-05T19:40+0300
2024-01-05T19:40+0300
2024-01-05T19:40+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Абхазская внутренняя политика испытывает острый дефицит стабильности, который был отчасти восполнен в 2023 году, отметил в эфире радио Sputnik политолог Николай Трапш. Трапш также считает, что 2023 год позволил оценить внутренние ресурсы и посмотреть на то, как можно работать в условиях ограниченной внешней экономической поддержки. Это помогло многим предпринимателям и госучреждениям найти дополнительные ресурсы и провести более стабильную, эффективную работу. Еще одним важным фактором Трапш назвал то, что в обществе стала повышаться культура диалога между политическими оппонентами, и это значимое явление для страны в контексте перспективного развития. Главным достижением Абхазии за последние 30 лет со дня окончания войны с Грузией стало сохранение независимости, сказал Трапш. "Несмотря на все катаклизмы, экономическую блокаду, политические трудности внутри самой Абхазии, несмотря на дискуссию о формах и характере взаимоотношений с Российской Федерацией, мы на сегодня сохранили свою независимость, за которую тысячи наших людей отдали свои жизни. Соответственно, это наш долг перед их памятью", - сказал он. При этом Трапш подчеркнул, что в Абхазии еще есть над чем работать, но важно и то, что морализация победы не показная, а молодое поколение, которое не застало войну, остро ощущает сопричастность к тем событиям. Трапш считает, что правильное представление о переломном в истории Абхазии периоде формируют школы, семьи и общество в целом, чья оценка с годами осталась неизменной. Три фактора необходимые для сохранения и развития энергетической отрасли назвал в Николай Трапш. "В том, что касается электроэнергетики – она распадается на три блока, на мой взгляд. Первое – нам нужно системное урегулирование вопроса с ИнгурГЭС и всего комплекса отношений собственности и распределения, после этого вторым шагом нужна инвестиционная поддержка. Возможно, в нынешних условиях никакого криминала в этом нет. Тут есть общий интерес. Возможно, даже совместные инвестиционные усилия России и Грузии по модернизации всей инфраструктуры, которая связана с ИнгурГЭС", - отметил он.Трапш уверен, что затягивание вопроса модернизации может привести к полной остановке этого энергетического объекта. Политолог также видит необходимость в более эффективном менеджменте в контексте оплаты тарифов за потребленное электричество и управления энергетическими потоками. Для этого нужны специалисты, которых можно подготовить в российских ВУЗах. Третьим необходимым фактором Трапш назвал расширение энергетической инфраструктуры с возможностью привлечения внешних инвестиций. Для развития экономической отрасли, по мнению Трапш, в частности, государству нужно беспокоиться о национальном бренде, защищать его и контролировать качество своей продукции. Что касается работы Правительства страны, добавил Трапш, ключевой критерий его эффективности заключается в отсутствии масштабных кризисов в деятельности государственных институтов. Подобных кризисов в 2023 году не наблюдалось, считает он. Трапш отметил эффективную работу финансового блока Правительства Абхазии, охарактеризовав ее как стабильную и малополитизированную. По наблюдениям политолога, в Абхазии становится меньше людей с радикальным политическим мышлением и со стороны властей, и со стороны оппозиции. Это принципиально важный вопрос для поддержания социального мира и стабильности, сказал он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/dostizheniya-v-ekonomike-ekspert-otsenil-itogi-2023-goda-1049723027.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/ozgan-rasskazala-o-rabochey-vstreche-na-plotine-ingurges-1049621508.html
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абхазия, новости, политика, экономика, энергосбережение
Экономика и политика: эксперт подвел итоги 2023 года в Абхазии
Главное достижение Абхазии за последние 30 лет заключается в сохранении независимости и государственности, считает политолог Николай Трапш
СУХУМ, 5 янв - Sputnik.
Абхазская внутренняя политика испытывает острый дефицит стабильности, который был отчасти восполнен в 2023 году, отметил в эфире радио Sputnik
политолог Николай Трапш.
"И мне кажется, что 2023 год отчасти этот дефицит восполнил. Да, были обсуждения по разным вопросам, но при этом градус кипения никогда не переходил каких-то критических отметок. Мне кажется, что граждане Абхазии, в том числе, политический класс именно в этом нуждались. В этом смысле 2023 год стал удачным", - сказал он.
Трапш также считает, что 2023 год позволил оценить внутренние ресурсы и посмотреть на то, как можно работать в условиях ограниченной внешней экономической поддержки.
Это помогло многим предпринимателям и госучреждениям найти дополнительные ресурсы и провести более стабильную, эффективную работу.
Еще одним важным фактором Трапш назвал то, что в обществе стала повышаться культура диалога между политическими оппонентами, и это значимое явление для страны в контексте перспективного развития.
Главным достижением Абхазии за последние 30 лет со дня окончания войны с Грузией стало сохранение независимости, сказал Трапш.
"Несмотря на все катаклизмы, экономическую блокаду, политические трудности внутри самой Абхазии, несмотря на дискуссию о формах и характере взаимоотношений с Российской Федерацией, мы на сегодня сохранили свою независимость, за которую тысячи наших людей отдали свои жизни. Соответственно, это наш долг перед их памятью", - сказал он.
При этом Трапш подчеркнул, что в Абхазии еще есть над чем работать, но важно и то, что морализация победы не показная, а молодое поколение, которое не застало войну, остро ощущает сопричастность к тем событиям. Трапш считает, что правильное представление о переломном в истории Абхазии периоде формируют школы, семьи и общество в целом, чья оценка с годами осталась неизменной.
В качестве примера негативных последствий от пересмотра исторических событий Трапш привел Армению, чьи политические действия привели к прекращению существования Нагорного Карабаха в качестве самостоятельной политической единицы.
Три фактора необходимые для сохранения и развития энергетической отрасли назвал в Николай Трапш.
"В том, что касается электроэнергетики – она распадается на три блока, на мой взгляд. Первое – нам нужно системное урегулирование вопроса с ИнгурГЭС и всего комплекса отношений собственности и распределения, после этого вторым шагом нужна инвестиционная поддержка. Возможно, в нынешних условиях никакого криминала в этом нет. Тут есть общий интерес. Возможно, даже совместные инвестиционные усилия России и Грузии по модернизации всей инфраструктуры, которая связана с ИнгурГЭС", - отметил он.
Трапш уверен, что затягивание вопроса модернизации может привести к полной остановке этого энергетического объекта. Политолог также видит необходимость в более эффективном менеджменте в контексте оплаты тарифов за потребленное электричество и управления энергетическими потоками. Для этого нужны специалисты, которых можно подготовить в российских ВУЗах.
Третьим необходимым фактором Трапш назвал расширение энергетической инфраструктуры с возможностью привлечения внешних инвестиций. Для развития экономической отрасли, по мнению Трапш, в частности, государству нужно беспокоиться о национальном бренде, защищать его и контролировать качество своей продукции.
"Все малые государства, а мы малое государство, - они озадачены поддержанием брендов, которые являются их визитной карточкой. Государство озадачено, а не частный производитель. Здесь по-настоящему должно быть частно-государственное партнерство. В России эта фраза уже заезжанная, но это явление правильное. Оно позволит нам не только оставаться на плаву, но и развиваться", - подчеркнул политолог.
Что касается работы Правительства страны, добавил Трапш, ключевой критерий его эффективности заключается в отсутствии масштабных кризисов в деятельности государственных институтов. Подобных кризисов в 2023 году не наблюдалось, считает он.
Трапш отметил эффективную работу финансового блока Правительства Абхазии, охарактеризовав ее как стабильную и малополитизированную. По наблюдениям политолога, в Абхазии становится меньше людей с радикальным политическим мышлением и со стороны властей, и со стороны оппозиции. Это принципиально важный вопрос для поддержания социального мира и стабильности, сказал он.