https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/ekonomika-i-politika-ekspert-podvel-itogi-2023-goda-v-abkhazii-1049739582.html

Экономика и политика: эксперт подвел итоги 2023 года в Абхазии

Экономика и политика: эксперт подвел итоги 2023 года в Абхазии

Главное достижение Абхазии за последние 30 лет заключается в сохранении независимости и государственности, считает политолог Николай Трапш 05.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-05T19:40+0300

2024-01-05T19:40+0300

2024-01-05T19:40+0300

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Абхазская внутренняя политика испытывает острый дефицит стабильности, который был отчасти восполнен в 2023 году, отметил в эфире радио Sputnik политолог Николай Трапш. Трапш также считает, что 2023 год позволил оценить внутренние ресурсы и посмотреть на то, как можно работать в условиях ограниченной внешней экономической поддержки. Это помогло многим предпринимателям и госучреждениям найти дополнительные ресурсы и провести более стабильную, эффективную работу. Еще одним важным фактором Трапш назвал то, что в обществе стала повышаться культура диалога между политическими оппонентами, и это значимое явление для страны в контексте перспективного развития. Главным достижением Абхазии за последние 30 лет со дня окончания войны с Грузией стало сохранение независимости, сказал Трапш. "Несмотря на все катаклизмы, экономическую блокаду, политические трудности внутри самой Абхазии, несмотря на дискуссию о формах и характере взаимоотношений с Российской Федерацией, мы на сегодня сохранили свою независимость, за которую тысячи наших людей отдали свои жизни. Соответственно, это наш долг перед их памятью", - сказал он. При этом Трапш подчеркнул, что в Абхазии еще есть над чем работать, но важно и то, что морализация победы не показная, а молодое поколение, которое не застало войну, остро ощущает сопричастность к тем событиям. Трапш считает, что правильное представление о переломном в истории Абхазии периоде формируют школы, семьи и общество в целом, чья оценка с годами осталась неизменной. Три фактора необходимые для сохранения и развития энергетической отрасли назвал в Николай Трапш. "В том, что касается электроэнергетики – она распадается на три блока, на мой взгляд. Первое – нам нужно системное урегулирование вопроса с ИнгурГЭС и всего комплекса отношений собственности и распределения, после этого вторым шагом нужна инвестиционная поддержка. Возможно, в нынешних условиях никакого криминала в этом нет. Тут есть общий интерес. Возможно, даже совместные инвестиционные усилия России и Грузии по модернизации всей инфраструктуры, которая связана с ИнгурГЭС", - отметил он.Трапш уверен, что затягивание вопроса модернизации может привести к полной остановке этого энергетического объекта. Политолог также видит необходимость в более эффективном менеджменте в контексте оплаты тарифов за потребленное электричество и управления энергетическими потоками. Для этого нужны специалисты, которых можно подготовить в российских ВУЗах. Третьим необходимым фактором Трапш назвал расширение энергетической инфраструктуры с возможностью привлечения внешних инвестиций. Для развития экономической отрасли, по мнению Трапш, в частности, государству нужно беспокоиться о национальном бренде, защищать его и контролировать качество своей продукции. Что касается работы Правительства страны, добавил Трапш, ключевой критерий его эффективности заключается в отсутствии масштабных кризисов в деятельности государственных институтов. Подобных кризисов в 2023 году не наблюдалось, считает он. Трапш отметил эффективную работу финансового блока Правительства Абхазии, охарактеризовав ее как стабильную и малополитизированную. По наблюдениям политолога, в Абхазии становится меньше людей с радикальным политическим мышлением и со стороны властей, и со стороны оппозиции. Это принципиально важный вопрос для поддержания социального мира и стабильности, сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/dostizheniya-v-ekonomike-ekspert-otsenil-itogi-2023-goda-1049723027.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/ozgan-rasskazala-o-rabochey-vstreche-na-plotine-ingurges-1049621508.html

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