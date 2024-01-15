https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-tri-ukrainskie-tochki-u-za-sutki-1049824450.html

Российские средства ПВО сбили три украинские "Точки-У" за сутки

Российские средства ПВО сбили три украинские "Точки-У" за сутки

Также в течение суток средствами ПВО было сбито 25 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. 15.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-15T16:02+0300

2024-01-15T16:02+0300

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили три украинские тактические ракеты "Точка-У", сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении была отражена атака украинской штурмовой группы, поражены до 20 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении также была отражена атака противника, Киев потерял более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".На Донецком направлении за сутки были поражены до 200 солдат ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, две "Гвоздики", склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады, на Южно-Донецком направлении - до 140 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" На Запорожском направлении за сутки Киев потерял до 20 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-30, на Херсонском направлении - до 40 военных, восемь автомобилей и установку "Гвоздика". На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, ▫️ На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/nam-ne-khvataet-glavnogo-vsu-stolknulis-s-trudnostyami-na-fronte-1049822489.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/v-minoborony-rossii-nazvali-chislo-sdavshikhsya-v-plen-za-nedelyu-voennykh-vsu-1049806989.html

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