https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-tri-ukrainskie-tochki-u-za-sutki-1049824450.html
Российские средства ПВО сбили три украинские "Точки-У" за сутки
Российские средства ПВО сбили три украинские "Точки-У" за сутки
Также в течение суток средствами ПВО было сбито 25 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. 15.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-15T16:02+0300
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили три украинские тактические ракеты "Точка-У", сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении была отражена атака украинской штурмовой группы, поражены до 20 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении также была отражена атака противника, Киев потерял более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".На Донецком направлении за сутки были поражены до 200 солдат ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, две "Гвоздики", склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады, на Южно-Донецком направлении - до 140 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" На Запорожском направлении за сутки Киев потерял до 20 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-30, на Херсонском направлении - до 40 военных, восемь автомобилей и установку "Гвоздика". На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, ▫️ На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/nam-ne-khvataet-glavnogo-vsu-stolknulis-s-trudnostyami-na-fronte-1049822489.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские средства ПВО сбили три украинские "Точки-У" за сутки
16:02 15.01.2024 (обновлено: 16:16 15.01.2024)
Также в течение суток средствами ПВО было сбито 25 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik.
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили три украинские тактические ракеты "Точка-У", сообщает
Министерство обороны России.
Ракетными войсками и артиллерией России за это время поражены база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении была отражена атака украинской штурмовой группы, поражены до 20 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении также была отражена атака противника, Киев потерял более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".
На Донецком направлении за сутки были поражены до 200 солдат ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, две "Гвоздики", склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады, на Южно-Донецком направлении - до 140 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"
На Запорожском направлении за сутки Киев потерял до 20 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-30, на Херсонском направлении - до 40 военных, восемь автомобилей и установку "Гвоздика".
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, ▫️ На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".