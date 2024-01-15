https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/tantsory-iz-iaairuma-stali-luchshimi-na-festivale-v-moskve-1049823349.html

Танцоры из "Яйрума" стали лучшими на фестивале в Москве

Танцоры из "Яйрума" стали лучшими на фестивале в Москве

Юные абхазские артисты студии "Яйрума" из Сухума боролись за звание лучших среди ста хореографических коллективов на международном фестивале многожанрового... 15.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-15T14:05+0300

2024-01-15T14:05+0300

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МОСКВА, 15 янв – Sputnik, Анжелика Бения. Детская хореографическая студия Государственного ансамбля танца Абхазии "Шаратын" имени Эдуарда Бебия "Яйрума" завоевала призовые места на фестивале многожанрового искусства в Москве, который проходил 13 и 14 января.Второй фестивальный день был не менее важным – это был суперфинал конкурса "Лидеры России". "Яйрума" и в этот раз оказался самым лучшим, показав зрителям абхазский праздничный танец, абазинский танец и номер "Танец абхазской диаспоры в Турции".Руководитель коллектива, Заслуженная артистка Абхазии Анжела Дбар отметила, что дорога до Москвы и первый фестивальный день вымотали абхазских танцоров, но во время второго конкурса, когда они поняли, что конкурентов очень много, у них открылось второе дыхание.Всего на фестивале было зарегистрировано более ста хореографических коллективов, около десяти из них были с Кавказа. Зрители и члены жюри, по словам Дбар, "были избалованы" кавказскими номерами. Главными конкурентами абхазских танцоров на конкурсе были осетины, рассказала она. Но, несмотря на то что дети из "Яйрума" были чуть младше них, жюри они показались более эмоциональными. Кроме того, они были названы лучшими в своей возрастной категории - от 5 до 12 лет."До начала конкурсов мы пытались развлечь детей прогулками и цирком, старались их расслабить. На них была большая нагрузка - чтобы стать лучшими на фестивале 14 января, 13 января нужно было выложиться на все 200%. Они справились. Второй конкурсный день был самым сложным. С семи утра до полуночи беспрерывное судейство, многие коллективы не смогли добраться из-за погодных условий - и мы были то 90-ми в очереди, то 115-ми. До самого выхода не было понятно, под каким номером дети будут выступать, они должны были быть готовы в любой момент", – отметила Анжела Дбар.Конкурсы проводились на базе концертного зала "Измайлово". По словам Дбар, из-за большого количества участников была проблема с репетиционными залами и приходилось занимать конгресс-залы за свои финансы, чтобы репетировать.Самой Анжеле Дбар как руководителю детской хореографической студии в рамках конкурсных проектов благотворительного фонда культурно-социальных инициатив имени Ивана Тургенева было присвоено звание Кавалера ордена Тургенева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/milena-tachuliya-stala-khoreografom-novogodnego-spektaklya-v-rusdrame-1049579764.html

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