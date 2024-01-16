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Более десяти тысяч человек посетили Рицинский нацпарк на праздниках
Более десяти тысяч человек посетили Рицинский нацпарк на праздниках
За въезд на территорию Рицинского парка с начала года было продано билетов на сумму почти семь миллионов рублей. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T21:05+0300
2024-01-16T21:05+0300
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Более десяти тысяч человек посетили Рицинский парк в период новогодних праздников, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия. "За первые 15 дней 2024 года парк посетили 10 831 человек. За аналогичный период 2023 года – 11 093 человека. Небольшой спад посещаемости я связываю с тем, что в этом году у россиян было меньше выходных дней. Это у нас первый рабочий день начался 16 января, а в России – 9 января", - отметил Багателия. Сумма поступлений от проданных билетов с начала года составила 6,9 миллиона рублей, в 2023 году – 7,2 миллиона.Он также уточнил, что пиковые показатели за последние годы в период праздничных выходных были зафиксированы в 2021 году, когда в парке побывало около 12 тысяч туристов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/bolee-polutora-metrov-snega-vypalo-na-auadkhare-1049835494.html
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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Более десяти тысяч человек посетили Рицинский нацпарк на праздниках

21:05 16.01.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукЗимняя Рица
Зимняя Рица - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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За въезд на территорию Рицинского парка с начала года было продано билетов на сумму почти семь миллионов рублей.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Более десяти тысяч человек посетили Рицинский парк в период новогодних праздников, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.
"За первые 15 дней 2024 года парк посетили 10 831 человек. За аналогичный период 2023 года – 11 093 человека. Небольшой спад посещаемости я связываю с тем, что в этом году у россиян было меньше выходных дней. Это у нас первый рабочий день начался 16 января, а в России – 9 января", - отметил Багателия.
Сумма поступлений от проданных билетов с начала года составила 6,9 миллиона рублей, в 2023 году – 7,2 миллиона.
Он также уточнил, что пиковые показатели за последние годы в период праздничных выходных были зафиксированы в 2021 году, когда в парке побывало около 12 тысяч туристов.
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