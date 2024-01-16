https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/klassik-abkhazskoy-literatury-narodnomu-poetu-mushni-lasuria-86-let-1049828513.html

Классик абхазской литературы: Народному поэту Мушни Ласуриа 86 лет

Классик абхазской литературы: Народному поэту Мушни Ласуриа 86 лет

Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена... 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T09:00+0300

2024-01-16T09:00+0300

2024-01-16T10:24+0300

в абхазии

абхазия

литература

искусство

культура

писатели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0c/1043579377_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_c69fc5997b4b4800dd4476cb8cb7040d.jpg

Важный праздник Народный поэт по традиции встречает в кругу семьи и близких людей.О том, как складывалась творческая жизнь автора, над какими произведениями он трудился в последнее время и что планирует на ближайшее будущее, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikНеиссякаемое творчествоИзвестному английскому писателю Уильяму Сомерсету Моэму принадлежит высказывание: "Творчество – особый вид деятельности, оно в самом деле несет удовлетворение". Оценивая свою деятельность за последние годы, сам автор отмечает важность издания Нового Завета и Псалтыря на абхазском языке. Для того чтобы перевести Священное писание, понадобилось немало времени, признается Ласуриа."Новый Завет выходил ранее, но Псалтырь еще нет. Впервые Священное писание вышло отдельной книгой, для меня это большая радость и гордость. Кроме того, я, как всегда, продолжаю писать стихотворения, уделяю время журналу "Аҟәа" ("Сухум" - прим.) и литературной газете "Еҵәаџьаа" ("Созвездие" - прим.)", – сказал поэт, главный редактор этих изданий.Помимо этого, Мушни Ласуриа руководит отделом литературы Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа. Здесь главная задача ученых – написание трехтомника, посвященного истории развития абхазской литературы. Эта работа объемна и непроста, говорит он."Это непростые научные изыскания, но работа в этом направлении ведется. Ученые Владимир Зантария, Василий Авидзба, Руслан Капба, а также представители молодого поколения Инал Гицба, Дифа Габниа и Алхас Капш этим занимаются. Надеюсь, что в недалеком будущем книги, посвященные истории развития национальной литературы, выйдут в свет", – подчеркнул Ласуриа. Говоря о ближайших творческих планах, Народный поэт сказал, что хочет завершить уже начатые произведения, а затем перейти к написанию новых.Из биографии автораМушни Ласуриа родился 16 января 1938 года в селе Кутол, многие выходцы из которого пополнили ряды выдающихся абхазских поэтов, писателей, научных деятелей и представителей творческой интеллигенции.Начальное образование он получил в родном селе, затем в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище. Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году.По словам самого автора, решающее влияние в его становлении оказали сочинения Дмитрия Гулиа, Иуы Когониа, Баграта Шинкуба и других авторов национальной литературы.Окончив училище, он поступил в Сухумский государственный пединститут имени А. Горького на филологический факультет. А уже после этого Мушни Ласуриа стал студентом Литературного института в Москве. Первый сборник стихотворений автора вышел в 1963 году.Наряду с созданием лирических произведений он стал изучать пути развития абхазской литературы. В 1973 году был издан первый сборник критических статей Мушни Ласуриа под названием "Границы слова". С тех пор автор выпустил множество сборников стихотворений и литературно-критических статей.Сегодня Мушни Ласуриа возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит Ассоциацией писателей, а также продолжает свою творческую деятельность.Мушни Ласуриа еще и талантливый переводчик. В списке его переводов роман в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин", поэмы Михаила Лермонтова, Новый Завет и множество стихотворений зарубежных классиков. Кроме того, он является составителем двухтомника "Антология абхазской поэзии", заведующим отделом литературы АбИГИ, редактором журнала "Акуа" и газеты "Созвездие".В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод "Евгения Онегина". Поэт награжден и другими орденами и медалями, в том числе "Знаком почета", "Ахьдз-Апша" I степени.Мушни Ласуриа – действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели, лауреат Всероссийской премии имени Антона Дельвига, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, президент Ассоциации писателей Абхазии.В 2020 году вышла в свет поэма автора "Звезда рассвета", повествующая об истории христианства в Абхазии. Поэма была переведена на русский язык, а одна из ее глав, "Молитва", как самостоятельное литературное произведение была удостоена премии имени Вадима Кожинова от журнала "Наш современник".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/nazvany-laureaty-premii-imeni-fazilya-iskandera-1049547017.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/zolotoe-runo-mushni-lasuria-vpervye-pokazali-v-dramteatre-1047840641.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, литература, искусство, культура, писатели