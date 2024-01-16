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Пицунда попала в тройку бюджетных мест для отдыха в январе

Пицунда попала в тройку бюджетных мест для отдыха в январе

Туротрасль – одно из ведущих направлений абхазской экономики, с ростом количества мест размещения растет и число путешественников, готовых посещать республику... 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T17:44+0300

2024-01-16T17:44+0300

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Пицунда вошла в тройку самых экономных направлений для отдыха в январе 2024 года, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. Более экономным отдых может быть только в крымском Саки и дагестанском Дербенте – ночи на этих курортах обойдутся в среднем в 1684 и 2112 рублей соответственно. Замыкают пятерку бюджетных мест для отдыха в январе Ейск и Саратов. Цены за жилье там не превышают 2400 рублей за ночь. Самым дорогим курортом, по данным сервиса, стала крымская Феодосия. За отдых там туристы в среднем отдают около 2957 рублей за ночь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/stoimost-otdykha-v-abkhazii-snizilas-na-43-za-mesyats-1049814572.html

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