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Пицунда попала в тройку бюджетных мест для отдыха в январе
Пицунда попала в тройку бюджетных мест для отдыха в январе
Туротрасль – одно из ведущих направлений абхазской экономики, с ростом количества мест размещения растет и число путешественников, готовых посещать республику... 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T17:44+0300
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Пицунда вошла в тройку самых экономных направлений для отдыха в январе 2024 года, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. Более экономным отдых может быть только в крымском Саки и дагестанском Дербенте – ночи на этих курортах обойдутся в среднем в 1684 и 2112 рублей соответственно. Замыкают пятерку бюджетных мест для отдыха в январе Ейск и Саратов. Цены за жилье там не превышают 2400 рублей за ночь. Самым дорогим курортом, по данным сервиса, стала крымская Феодосия. За отдых там туристы в среднем отдают около 2957 рублей за ночь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/stoimost-otdykha-v-abkhazii-snizilas-na-43-za-mesyats-1049814572.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии, пицунда
абхазия, новости, отдых в абхазии, пицунда
Пицунда попала в тройку бюджетных мест для отдыха в январе
Туротрасль – одно из ведущих направлений абхазской экономики, с ростом количества мест размещения растет и число путешественников, готовых посещать республику в "несезон".
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Пицунда вошла в тройку самых экономных направлений для отдыха в январе 2024 года, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
В среднем за жилье в Пицунде в январе путешественникам нужно заплатить около 2300 рублей.
Более экономным отдых может быть только в крымском Саки и дагестанском Дербенте – ночи на этих курортах обойдутся в среднем в 1684 и 2112 рублей соответственно.
Замыкают пятерку бюджетных мест для отдыха в январе Ейск и Саратов. Цены за жилье там не превышают 2400 рублей за ночь.
Самым дорогим курортом, по данным сервиса, стала крымская Феодосия. За отдых там туристы в среднем отдают около 2957 рублей за ночь.