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Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и прохождение холодного атмосферного фронта. 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T20:46+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В среду, 17 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности. В горах снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды – 11°С-12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии