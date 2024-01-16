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Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 января
Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и прохождение холодного атмосферного фронта. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T20:46+0300
2024-01-16T20:46+0300
2024-01-16T20:46+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В среду, 17 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности. В горах снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды – 11°С-12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В среду, 17 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности. В горах снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды – 11°С-12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.