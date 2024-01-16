https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/razmer-matkapitala-vyrastet-s-fevralya-1049832364.html

Размер маткапитала вырастет с февраля

Размер маткапитала вырастет с февраля

Указом президента Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных... 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T12:35+0300

2024-01-16T12:35+0300

2024-01-16T12:46+0300

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материнский капитал

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Размер материнского капитала вырастет с 1 февраля 2024 года, сообщается в Telegram-канале правительства России.Выплаты за первого ребенка составят 630,4 тысячи рублей, за второго – 833 тысячи. Тем, кто уже получил маткапитал за первого до индексации, при рождении второго будет положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей. Котяков добавил, что чаще всего семьи тратят полученные деньги на улучшение жилищных условий. В 2023 году маткапитал на эти цели направили более 677 тысяч семей. Второе по популярности направление – ежемесячная выплата на ребенка до трех лет, третье – образование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/ipoteka-matkapital-pensii-zhkkh-chto-izmenitsya-v-rossii-s-1-yanvarya-1049713594.html

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