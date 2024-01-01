https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/ipoteka-matkapital-pensii-zhkkh-chto-izmenitsya-v-rossii-s-1-yanvarya-1049713594.html

Ипотека, маткапитал, пенсии, ЖКХ: что изменится в России с 1 января

Ипотека, маткапитал, пенсии, ЖКХ: что изменится в России с 1 января

В наступившем году изменятся условия льготных ипотечных программ и потребительского кредитования, проиндексируют пенсии и материнский капитал, скорректируют... 01.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-01T10:12+0300

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россия

общество

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Запускается программа долгосрочных сбережений граждан, повысятся социальные налоговые вычеты. В этих и других нововведениях для РИА Новости разбиралась Елена Савельева.МРОТ и прожиточный минимумС 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5 процента, сразу на три тысячи рублей. Второй год подряд правительство определяет это "в особом порядке".МРОТ рассчитывают на основе прожиточного минимума трудоспособного населения, который увеличился с 14 375 до 15 453 рублей. У работающих, пенсионеров и детей показатель отличается. Влияет и региональный коэффициент, устанавливаемый местными властями.Так, в Москве прожиточный минимум вырос с 21 718 до 22 662 рублей. Для трудоспособных — с 24 801 до 25 879, пенсионеров — с 16 257 до 16 964 рублей, детей — с 18 770 до 19 586.В Санкт-Петербурге на душу населения — 16 322 рубля, в Белгородской области — 12 813, во Владимирской — 14 796, в Нижегородской — 14 339, Краснодарском крае — 14 644, в Приморском — 18 389, Хабаровском — 19 937.Пенсии и зарплатыСтраховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,5 процента. Социальный фонд выполнит перерасчет беззаявительно.Также увеличат вновь назначенные пенсии работающим — через повышение на 7,5 процента пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Коэффициент — с 123,77 до 133,05 рубля, фиксированная выплата — с 7567,33 до 8134,88 рубля.Вступает в силу закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2024-й, установленном на уровне 264 месяцев (22 года). Право на это имеют застрахованные в системе ОПС при наличии пенсионных накоплений.Возраст выхода на пенсию в 2024-м у мужчин — 63 года, женщин — 58. Минимальный трудовой стаж — 15 лет, пенсионных баллов — не менее 28,2.Проиндексируют зарплату бюджетникам. На 9,8 процента — в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки, остальным — с 1 октября 2024-го на 4,5 процента.Для небюджетников также предусмотрено ежегодное повышение согласно статье 130 Трудового кодекса. Размер — на усмотрение работодателя.МаткапиталМатеринский капитал проиндексируют на 7,5 процента. С 1 февраля при рождении первого ребенка полагается 631 тысяча рублей, второго — 834 тысячи.Это касается семей, еще ничего не получавших. Максимальная прибавка — 44 тысячи — у тех, кто ни разу не пользовался сертификатом. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат — 58 тысяч.По оценкам Минтруда, в 2024-м маткапитал получит около миллиона семей. Потратить можно, как и раньше, на покупку, строительство или реконструкцию жилья (как с ипотекой, так и без), образование детей, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью.Уточнили условия: только гражданам России на момент рождения ребенка. Жителям новых регионов — независимо от даты оформления гражданства.ПособияУвеличивается максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за детьми: было 83 тысячи, теперь — 122. По больничному листу — в полтора раза. Если у сотрудника восемь и более лет страхового стажа, полагается 100 процентов зарплаты, но не более 4100 рублей в день (было 2737). В 2025-м поднимут до 5674.По беременности и родам — 565 тысяч рублей (было 383). По уходу за ребенком до полутора лет для работающих — 49 тысяч (было 33,2).Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, — 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для трудоспособных. То есть 8253, 12 380 и 16 507 рублей соответственно.Пособие на ребенка в возрасте от нуля до 17 лет включительно — 50, 75 и 100 процентов прожиточного минимума для детей. То есть 7345, 11 017 и 14 690 рублей соответственно.В целом на больничные, пособия по беременности и родам, уходу за ребенком в бюджет заложили почти 1,2 триллиона рублей.Налоговые вычетыПовышаются социальные налоговые вычеты по расходам на собственное обучение и покупку лекарств, на физкультурно-оздоровительные услуги, уплату пенсионных и страховых, независимую оценку квалификации налогоплательщика.Предельная сумма, с которой можно получить 13-процентный вычет, — 150 тысяч рублей (было 120). Возврат за обучение ребенка — 110 тысяч (было 50). При этом применяются новые формы заявлений о вычетах по НДФЛ в упрощенном порядке.ЖКХТарифы на ЖКХ изменятся с 1 июля. Обычно индексируют два раза в год, но это временно заморозили. Последний раз коммуналку повышали в декабре 2022-го — в пределах девяти процентов.В этом году — от четырех до 15 процентов. Минимум в Хакасии, максимум — в Забайкальском крае. В Москве — 11 процентов, Санкт-Петербурге — 9,8, Московской области — 10,7, Ленинградской — 10,2. В Крыму, Марий Эл, Коми и Якутии — не более 9,5 процента.Так же в Приморском и Хабаровском крае, Курской, Новосибирской, Ростовской и Самарской области. До десяти процентов — во Владимирской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тамбовской области.Кроме того, изменится порядок начисления платы за коммунальные услуги и суммы в квитанциях. Пени за просрочку — по новым правилам и повышенным тарифам.Кредиты и ипотекаВ конце минувшего года правительство скорректировало ряд параметров льготной ипотеки на новостройки, доступной всем категориям заемщиков в любом регионе.Максимум снизили до шести миллионов рублей. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области было вдвое больше. Кроме того, первоначальный взнос по льготной ипотеке со ставкой восемь процентов повысили с 20 до 30 процентов — для всех.Оформить можно лишь одну льготную ипотечную программу. Например, если человек выступает заемщиком, созаемщиком или поручителем по IT-ипотеке, взять кредит с господдержкой не получится. Исключение — семейная ипотека.Продолжает действовать ряд адресных программ: семейная, сельская, дальневосточная и ипотека для работников сферы ИТ.Предполагается, что программа для новостроек завершится 1 июля. Но, как говорил в ноябре глава Минстроя Ирек Файзуллин, после этой даты льготы в том или ином виде сохранятся.В конце декабря глава ЦБ Эльвира Набиулллина уточнила: Банк России исходит из того, что массовая программа завершится летом, а адресная, в том числе семейная, останется.Заемщик теперь вправе отказаться от заключения договора личного страхования, а также от уже действующего договора. Это не повлечет повышение ставки — для ипотек, взятых после 1 июля 2024-го.Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут оформлять кредитные каникулы не только на ипотечные займы, но и на потребительские.Микрофинансовые организации обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщика, а также письменно уведомлять о рисках неисполнения обязательств и возможных штрафах.СбереженияВ стране вводится программа долгосрочных сбережений. Чтобы присоединиться, нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Можно копить самостоятельно собственными взносами, а также перевести ранее сформированные накопления. НПФ инвестирует эти средства в интересах клиента на принципах доходности и безубыточности.ПДС предусматривает государственное софинансирование взносов граждан — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после присоединения к программе, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч.Накопленные средства можно направить на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 (мужчины). Счета будут застрахованы государством на 2,8 миллиона рублей.ИП и удаленкаФиксированные взносы индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличиваются. На обязательное пенсионное и медицинское страхование — до 49 500 рублей.Кроме того, подняли лимит по взносам, которые ИП рассчитывают с доходов свыше 300 тысяч рублей — до 277 571. То есть максимум за год — 327 071.С 1 января все официально трудоустроенные сотрудники российских предприятий, работающие удаленно, обязаны уплачивать НДФЛ 13 процентов, невзирая на резидентство и место исполнения служебных обязанностей. Если доход больше пяти миллионов рублей, ставка поднимается до 15 процентов.Воинская службаПризывной возраст повышается с 27 до 30 лет. Работающим в аккредитованных IT-компаниях полагается отсрочка до 30 лет.На пять лет увеличивается предельный возраст запасников — солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков или мичманов. Для первого разряда — с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50, третьего — с 50 до 55.Это касается и мобилизационного резерва. Для старших офицеров — 65 лет, младших — 60, имеющих иные звания — 55. У высших офицеров остаются те же 70 лет. Предусмотрен переходный период до 1 января 2028-го для поэтапного перевода в отставку.

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