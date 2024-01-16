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Сотрудники МЧС Абхазии примут участие в соревнованиях для спасателей в Беларуси
Сотрудники МЧС Абхазии примут участие в соревнованиях для спасателей в Беларуси
Сотрудники МЧС Абхазии отправились в Беларусь по приглашению председателя горисполкома города Бобруйска, где и проходят соревнования. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T10:35+0300
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям выехала в Беларусь для участия в ежегодном открытом турнире среди подразделений пожарных-спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ежегодный турнир, приуроченный ко Дню спасателя Беларуси, будет проходить с 17 по 20 января в Бобруйске. В нем примут участие 14 команд из Абхазии, Беларуси, России Южной Осетии. Они будут бороться за победу в нескольких видах состязаний – волейболе, мини-футболе и пожарном спорте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/kvitsiniya-rasskazal-o-vazhnosti-obmena-opytom-s-belarusyu-1048850356.html
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Сотрудники МЧС Абхазии примут участие в соревнованиях для спасателей в Беларуси
10:35 16.01.2024 (обновлено: 10:41 16.01.2024)
Сотрудники МЧС Абхазии отправились в Беларусь по приглашению председателя горисполкома города Бобруйска, где и проходят соревнования.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям выехала в Беларусь для участия в ежегодном открытом турнире среди подразделений пожарных-спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возглавляет делегацию заместитель министра, генерал-майор Тигран Делибалтян.
Ежегодный турнир, приуроченный ко Дню спасателя Беларуси, будет проходить с 17 по 20 января в Бобруйске. В нем примут участие 14 команд из Абхазии, Беларуси, России Южной Осетии. Они будут бороться за победу в нескольких видах состязаний – волейболе, мини-футболе и пожарном спорте.