https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/sotrudniki-mchs-abkhazii-primut-uchastie-v-sorevnovaniyakh-dlya-spasateley-v-belarusi-1049829492.html

Сотрудники МЧС Абхазии примут участие в соревнованиях для спасателей в Беларуси

Сотрудники МЧС Абхазии примут участие в соревнованиях для спасателей в Беларуси

Сотрудники МЧС Абхазии отправились в Беларусь по приглашению председателя горисполкома города Бобруйска, где и проходят соревнования. 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T10:35+0300

2024-01-16T10:35+0300

2024-01-16T10:41+0300

в абхазии

абхазия

новости

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102934/42/1029344240_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8bd3b3eee59e418f6af35a913275867c.jpg

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям выехала в Беларусь для участия в ежегодном открытом турнире среди подразделений пожарных-спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ежегодный турнир, приуроченный ко Дню спасателя Беларуси, будет проходить с 17 по 20 января в Бобруйске. В нем примут участие 14 команд из Абхазии, Беларуси, России Южной Осетии. Они будут бороться за победу в нескольких видах состязаний – волейболе, мини-футболе и пожарном спорте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/kvitsiniya-rasskazal-o-vazhnosti-obmena-opytom-s-belarusyu-1048850356.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мчс абхазии