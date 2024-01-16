https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/spros-na-letniy-otdykh-v-abkhazii-vyros-v-pyat-raz-po-sravneniyu-s-proshlym-godom-1049840928.html

Спрос на летний отдых в Абхазии вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом

Спрос на летний отдых в Абхазии вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом

По данным туроператоров, кавказская республика стала одним из самых популярных направлений на лето 2024 года. 16.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-16T19:16+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Спрос на летний отдых в Абхазии на этапе ранних продаж опережает показатели прошлого года в 5-6 раз, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Рост интереса к Абхазии специалисты связывают с несколькими факторам, в том числе, ценовой доступностью, улучшениями в самих отелях и увеличением количества объектов, рассчитанных на семейный отдых, близостью к Сочи.Подчеркивается, что постепенно Абхазия становится круглогодичным направлением - так, во время новогодних праздников в республику приехало в три раза больше туристов. При этом, по сводным данным туроператоров, большая часть отелей подняла цены на 15-20%. В основном это касается объектов с бассейнами и СПА-центрами, а также предлагающих собственный трансфер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/pitsunda-popala-v-troyku-byudzhetnykh-mest-dlya-otdykha-v-yanvare-1049832838.html

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