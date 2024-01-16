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Трапш о погоде до конца января: нестабильная
Трапш о погоде до конца января: нестабильная
Метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш в интервью радио Sputnik рассказала, какой будет погода до конца первого месяца нового года. 16.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-16T17:01+0300
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Трапш о погоде до конца января
Трапш о погоде до конца января
Погода будет зимней, прохладной, сообщила Трапш."Сохранится облачная с прояснениями погода. Временами пройдут дожди разной интенсивности. В горных и предгорных районах выпадет мокрый снег с залеганием и удержанием на почве. 29-31 января из-за активного затока холода с Атлантики мокрый снег выпадет и на прибрежной полосе", – рассказала метеоролог. Подробности слушайте в подкасте.
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Трапш о погоде до конца января: нестабильная
17:01 16.01.2024 (обновлено: 17:06 16.01.2024)
Метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш в интервью радио Sputnik рассказала, какой будет погода до конца первого месяца нового года.
Погода будет зимней, прохладной, сообщила Трапш.
"Сохранится облачная с прояснениями погода. Временами пройдут дожди разной интенсивности. В горных и предгорных районах выпадет мокрый снег с залеганием и удержанием на почве. 29-31 января из-за активного затока холода с Атлантики мокрый снег выпадет и на прибрежной полосе", – рассказала метеоролог.
Подробности слушайте в подкасте
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