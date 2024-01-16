https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/trapsh-o-pogode-do-kontsa-yanvarya-nestabilnaya--1049839325.html

Трапш о погоде до конца января: нестабильная

Трапш о погоде до конца января: нестабильная

Метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш в интервью радио Sputnik рассказала, какой будет погода до конца первого месяца нового года. 16.01.2024, Sputnik Абхазия

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Трапш о погоде до конца января Трапш о погоде до конца января

Погода будет зимней, прохладной, сообщила Трапш."Сохранится облачная с прояснениями погода. Временами пройдут дожди разной интенсивности. В горных и предгорных районах выпадет мокрый снег с залеганием и удержанием на почве. 29-31 января из-за активного затока холода с Атлантики мокрый снег выпадет и на прибрежной полосе", – рассказала метеоролог. Подробности слушайте в подкасте.

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