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Метеоролог рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января
Метеоролог рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января
Территория черноморского побережья Абхазии во второй половине января будет находиться под влиянием повышенного и пониженного давления. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T11:58+0300
2024-01-17T11:58+0300
2024-01-17T11:58+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Во второй половине января в Абхазии сохранится прохладная погода, в прибрежной полосе и предгорных районах ожидается снег, рассказала в интервью радио Sputnik метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. Погода, отметила Трапш, будет облачной с прояснениями, временами будут проходить дожди. 22, 23 и 24 января в Абхазии будет наблюдаться переменная облачность без осадков, воздух прогреется до +13℃. С 29 по 31 января из-за холодного воздуха из Атлантики в прибрежной полосе ожидается мокрый снег. Дневная температура воздуха будет колебаться от +8℃ до +13℃, в отдельные дни – от +1℃ до +6℃, в предгорных и горных районах выпадет снег. Температура морской воды прогреется до +9℃-10℃, волнение будет умеренным, 2-4 балла, влажность воздуха будет колебаться от 60 до 90%, атмосферное давление будет нестабильное.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Метеоролог рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января
Территория черноморского побережья Абхазии во второй половине января будет находиться под влиянием повышенного и пониженного давления.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik.
Во второй половине января в Абхазии сохранится прохладная погода, в прибрежной полосе и предгорных районах ожидается снег, рассказала в интервью радио Sputnik
метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.
По ее словам, из-за частых перепадов атмосферного давления температура воздуха будет неустойчивой, а из-за частых прохождений холодных атмосферных фронтов будет подниматься ветер скоростью от 12 до 17 метров в секунду.
Погода, отметила Трапш, будет облачной с прояснениями, временами будут проходить дожди.
22, 23 и 24 января в Абхазии будет наблюдаться переменная облачность без осадков, воздух прогреется до +13℃.
С 29 по 31 января из-за холодного воздуха из Атлантики в прибрежной полосе ожидается мокрый снег. Дневная температура воздуха будет колебаться от +8℃ до +13℃, в отдельные дни – от +1℃ до +6℃, в предгорных и горных районах выпадет снег.
Температура морской воды прогреется до +9℃-10℃, волнение будет умеренным, 2-4 балла, влажность воздуха будет колебаться от 60 до 90%, атмосферное давление будет нестабильное.