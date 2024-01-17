https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/meteorolog-rasskazala-kakoy-budet-pogoda-v-abkhazii-vo-vtoroy-polovine-yanvarya-1049845853.html

Метеоролог рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января

Метеоролог рассказала, какой будет погода в Абхазии во второй половине января

Территория черноморского побережья Абхазии во второй половине января будет находиться под влиянием повышенного и пониженного давления. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T11:58+0300

2024-01-17T11:58+0300

2024-01-17T11:58+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Во второй половине января в Абхазии сохранится прохладная погода, в прибрежной полосе и предгорных районах ожидается снег, рассказала в интервью радио Sputnik метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. Погода, отметила Трапш, будет облачной с прояснениями, временами будут проходить дожди. 22, 23 и 24 января в Абхазии будет наблюдаться переменная облачность без осадков, воздух прогреется до +13℃. С 29 по 31 января из-за холодного воздуха из Атлантики в прибрежной полосе ожидается мокрый снег. Дневная температура воздуха будет колебаться от +8℃ до +13℃, в отдельные дни – от +1℃ до +6℃, в предгорных и горных районах выпадет снег. Температура морской воды прогреется до +9℃-10℃, волнение будет умеренным, 2-4 балла, влажность воздуха будет колебаться от 60 до 90%, атмосферное давление будет нестабильное.

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