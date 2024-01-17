https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/novaya-komediya-kak-molodezhnyy-teatr-gotovitsya-k-premere-1049854427.html

Семейные проблемы: Молодежный театр готовится к премьере

Семейные проблемы: Молодежный театр готовится к премьере

Премьера нового спектакля состоится на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба 23 и 24 января. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T19:25+0300

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский государственный молодежный театр проводит репетиции нового спектакля – комедии "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. Режиссером постановки стала россиянка Наталья Николаева, у которой уже есть опыт работы с Молодежным театром. "Мы давно сотрудничаем. В 2018 году я выпустила первый спектакль с этим коллективом – "Укрощение строптивой" Шекспира, и мы с тех пор очень дружим, постоянно общаемся. Даже когда я не ставлю спектакли, а просто приезжаю в Абхазию, мы с ними встречаемся. На протяжении последнего полугодия мы выбирали пьесу, и в итоге остановились на этом материале", - рассказала Николаева в интервью Sputnik. Режиссер отметила, что автор пьесы Александр Вампилов – известный во всем мире современный классик и серьезный драматург. "Это очень глубокая качественная драматургия. Пьеса называется "Старший сын", в ней задействовано восемь актеров. Репетируем мы в два этапа, репетиции в общем длятся около полутора месяцев", - подчеркнула она. Спектакль ставится на абхазском языке, но это не представляет сложности для русскоязычного режиссера, поскольку за время взаимодействия с актерами Молодежного театра Наталья Николаева стала его немного понимать. "Но не прямо так, чтобы предложениями целыми. Я просто знаю смысл, поскольку режиссер всегда готовится к постановке, я знаю материал. Мы на русском обсуждаем кто чего от кого хочет, о чем вообще материал, далее я смотрю на сценки, которые я выстраиваю по событиям, происходящим в материале", - говорит режиссер. Премьера комедийного спектакля "Старший сын" состоится на сцене Абхазского государственного драматического театра 23 и 24 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190130/Ukroschenie-po-abkhazski-Molodezhka-pokazala-premeru-po-Shekspiru-1026466560.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/takie-obstoyatelstva-valiev-i-suanov-o-rabote-s-truppoy-abkhazskogo-molodezhnogo-teatra-1047641066.html

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