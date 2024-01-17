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Около 200 человек посетили пещеру Абраскила на новогодних праздниках
Около 200 человек посетили пещеру Абраскила на новогодних праздниках
Пещера Абраскила находится в селе Отап Очамчырского района, она была открыта в середине XIX века. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T09:00+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. С 1 января 2024 года пещеру Абраскила в Отапе посетили примерно 200 человек, рассказала в интервью радио Sputnik сотрудница объекта Элисо Хаджимба.По ее словам, туристы приезжали на своем транспорте, организованных групп не было. В основном посетители узнают о пещере от знакомых, друзей и делятся впечатлениями в социальных сетях, рассказала Хаджимба.Пещера Абраскила – малоизученная карстовая пещера галерейного типа. На сводах пещеры можно увидеть множество сталактитов, а в галереях – сталагмиты и сталагнаты. Один сталагмит достигает десятиметровой высоты. Считается, что именно к нему за нежелание поклониться богам был прикован герой абхазских легенд Абраскил.В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский – "Выносящая конский навоз".Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века. Спелеологи изучили только два с половиной километра, для экскурсий отведено 800 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям нужно пройти по узким, слабо освещенным тоннелям и к тому же по воде – поэтому каждому выдается непромокаемая обувь. Температура воды и зимой, и летом составляет +14˚С.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/bolee-desyati-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-natspark-na-prazdnikakh-1049841135.html
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Около 200 человек посетили пещеру Абраскила на новогодних праздниках
09:00 17.01.2024 (обновлено: 10:12 17.01.2024)
Пещера Абраскила находится в селе Отап Очамчырского района, она была открыта в середине XIX века.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik.
С 1 января 2024 года пещеру Абраскила в Отапе посетили примерно 200 человек, рассказала в интервью радио Sputnik
сотрудница объекта Элисо Хаджимба.
В день, отметила специалист, пещеру посещали около 20 человек, для которых проводились экскурсии. По мнению Хаджимба, гостей могло быть больше, но объект был закрыт на два дня из-за плохой погоды и подъема уровня воды.
По ее словам, туристы приезжали на своем транспорте, организованных групп не было. В основном посетители узнают о пещере от знакомых, друзей и делятся впечатлениями в социальных сетях, рассказала Хаджимба.
Пещера Абраскила – малоизученная карстовая пещера галерейного типа. На сводах пещеры можно увидеть множество сталактитов, а в галереях – сталагмиты и сталагнаты. Один сталагмит достигает десятиметровой высоты. Считается, что именно к нему за нежелание поклониться богам был прикован герой абхазских легенд Абраскил.
В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский – "Выносящая конский навоз".
Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века. Спелеологи изучили только два с половиной километра, для экскурсий отведено 800 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям нужно пройти по узким, слабо освещенным тоннелям и к тому же по воде – поэтому каждому выдается непромокаемая обувь. Температура воды и зимой, и летом составляет +14˚С.