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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 января

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. В четверг, 18 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +9°С до +14°С.Температура морской воды 11-12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии