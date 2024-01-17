https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-18-yanvarya-1049854588.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 января
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T20:30+0300
2024-01-17T20:30+0300
2024-01-17T20:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/10/1049095716_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_572773bacc7acc96a9952ebffe68ba56.jpg
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. В четверг, 18 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +9°С до +14°С.Температура морской воды 11-12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/10/1049095716_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7bd9530fcb5fb7db2800c2e9cd052413.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. В четверг, 18 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем +9°С до +14°С.
Температура морской воды 11-12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.