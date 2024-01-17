https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/pyat-avariy-proizoshlo-na-dorogakh-abkhazii-za-novogodnie-prazdniki-1049851077.html

Пять аварий произошло на дорогах Абхазии за новогодние праздники

Пять аварий произошло на дорогах Абхазии за новогодние праздники

В этом году в Абхазии были длинные новогодние праздники – жители республики отдыхали с 1 по 15 января включительно. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T15:15+0300

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. С 1 января 2024 года на дорогах Абхазии произошло пять дорожно-транспортных происшествий, сообщили на отчетно-плановом совещании по вопросам обеспечения дорожной безопасности, которое провел министр внутренних дел Роберт Киут.Всего с начала года сотрудники ГАИ оформили 86 протоколов в отношении лиц, управлявших автомобилем в нетрезвом виде.Наибольшее количество нарушений правил дорожного движения в период праздников было зафиксировано в Сухуме – 487 эпизодов. Не отстает и Гагрский район, где оформили 471 протокол. Там же произошло три аварии с тяжкими последствиями, в которых погиб один человек и пострадали двое.На территории Гудаутского района было выявлено 151 нарушение, в Сухумском районе – 304, в Очамчырском – 259, в Галском – 122.Меньше всего протоколов о нарушении ПДД было составлено в Гулрыпшском и Ткуарчалском районах – 93 и 53 соответственно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/postradavshiy-v-avarii-v-gudautskom-rayone-muzhchina-skonchalsya-1049825434.html

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