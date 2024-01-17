https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/sud-prigovoril-azovtsa-k-pozhiznennomu-za-rasstrel-chetyrekh-chelovek-1049853278.html
Суд приговорил "азовца"* к пожизненному за расстрел четырех человек
Суд приговорил "азовца"* к пожизненному за расстрел четырех человек
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления украинских военных в отношении гражданских лиц. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T18:13+0300
2024-01-17T18:13+0300
2024-01-17T18:13+0300
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной республики приговорил военнослужащего нацобъединения "Азов"* Алексея Мозгового к пожизненному заключению за расстрел четырех человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.Там же от обстрелов укрылись мирные жители, одна женщина была ранена и периодически кто-то из гражданских покидал убежище и ходил в больницу, чтобы достать для нее лекарства. После того, как "азовцы" узнали, что медучреждение взяли под контроль российские военные, они запретили гражданским покидать подвал, из-за чего состояние раненной, которая осталась без медикаментов, начало ухудшаться. Мирные граждане соорудили самодельные носилки, на которые положили больную, которую хотели отнести в больницу. Увидев процессию Мозговой, который находился на наблюдательном посту, не менее 15 раз выстрелил в них из автомата, убив четверых человек.Суд признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве двух и более лиц, в том числе лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/ukrainskogo-voennogo-prigovorili-k-pozhiznennomu-za-ubiystvo-semerykh-chelovek-1049281947.html
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новости, россия
Суд приговорил "азовца"* к пожизненному за расстрел четырех человек
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления украинских военных в отношении гражданских лиц.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik.
Верховный суд Донецкой Народной республики приговорил военнослужащего нацобъединения "Азов"* Алексея Мозгового к пожизненному заключению за расстрел четырех человек. Об этом сообщает
Следственный комитет России.
Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года Мозговой оборудовал наблюдательную позицию в квартире одного из жилых домов в Мариуполе, проживал вместе с сослуживцами в подвале этого же дома.
Там же от обстрелов укрылись мирные жители, одна женщина была ранена и периодически кто-то из гражданских покидал убежище и ходил в больницу, чтобы достать для нее лекарства.
После того, как "азовцы" узнали, что медучреждение взяли под контроль российские военные, они запретили гражданским покидать подвал, из-за чего состояние раненной, которая осталась без медикаментов, начало ухудшаться.
Мирные граждане соорудили самодельные носилки, на которые положили больную, которую хотели отнести в больницу. Увидев процессию Мозговой, который находился на наблюдательном посту, не менее 15 раз выстрелил в них из автомата, убив четверых человек.
Суд признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве двух и более лиц, в том числе лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.