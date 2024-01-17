https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/v-fonde-natsionalnogo-blagosostoyaniya-rossii-ne-ostalos-evro-1049849856.html

В Фонде национального благосостояния России не осталось евро

В Фонде национального благосостояния России не осталось евро

Объем фонда на конец 2023 года составил 11,9 триллиона рублей, или 8% ВВП страны. 17.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-17T13:43+0300

2024-01-17T13:43+0300

2024-01-17T14:45+0300

россия

новости

финансы

фонд национального благосостояния россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103041/89/1030418928_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_222ed27306ba9661f618cc17e05af682.jpg

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В Фонде национального благосостояния обнулили остатки на счетах в евро, говорится в материалах на сайте Минфина России.При этом в конце года Минфин направил 2,9 триллиона из фонда на покрытие дефицита федерального бюджета."В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 миллиона китайских юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 миллионов рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток", – сообщается в публикации.Российские власти отказались инвестировать средства фонда в долларовые активы в середине 2021 года. В конце 2022 года была утверждена новая структура ФНБ - инвестировать средства можно только в золото и юани.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/sverkhdokhody-v-kaznu-kak-budet-rabotat-byudzhetnoe-pravilo-v-etom-godu-1049791994.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, финансы, фонд национального благосостояния россии