https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/v-fonde-natsionalnogo-blagosostoyaniya-rossii-ne-ostalos-evro-1049849856.html
В Фонде национального благосостояния России не осталось евро
В Фонде национального благосостояния России не осталось евро
Объем фонда на конец 2023 года составил 11,9 триллиона рублей, или 8% ВВП страны. 17.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-17T13:43+0300
2024-01-17T13:43+0300
2024-01-17T14:45+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В Фонде национального благосостояния обнулили остатки на счетах в евро, говорится в материалах на сайте Минфина России.При этом в конце года Минфин направил 2,9 триллиона из фонда на покрытие дефицита федерального бюджета."В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 миллиона китайских юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 миллионов рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток", – сообщается в публикации.Российские власти отказались инвестировать средства фонда в долларовые активы в середине 2021 года. В конце 2022 года была утверждена новая структура ФНБ - инвестировать средства можно только в золото и юани.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/sverkhdokhody-v-kaznu-kak-budet-rabotat-byudzhetnoe-pravilo-v-etom-godu-1049791994.html
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россия, новости, финансы, фонд национального благосостояния россии
россия, новости, финансы, фонд национального благосостояния россии
В Фонде национального благосостояния России не осталось евро
13:43 17.01.2024 (обновлено: 14:45 17.01.2024)
Объем фонда на конец 2023 года составил 11,9 триллиона рублей, или 8% ВВП страны.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik.
В Фонде национального благосостояния обнулили остатки на счетах в евро, говорится
в материалах на сайте Минфина России.
Объем фонда за декабрь сократился на 1,5 триллиона рублей – до 11,9 триллиона, а в долларах уменьшился на 17,7 миллиарда – до 113,4 миллиарда.
При этом в конце года Минфин направил 2,9 триллиона из фонда на покрытие дефицита федерального бюджета.
"В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 миллиона китайских юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 миллионов рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток", – сообщается в публикации.
Российские власти отказались инвестировать средства фонда в долларовые активы в середине 2021 года. В конце 2022 года была утверждена новая структура ФНБ - инвестировать средства можно только в золото и юани.