https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/abkhaziyu-vybirayut-16-rossiyan-dlya-otdykha-s-detmi-1049856134.html
Абхазию выбирают 16% россиян для отдыха с детьми
Абхазию выбирают 16% россиян для отдыха с детьми
Специалисты узнали у россиян с детьми, какой вид отдыха они предпочитают и какие курорты выбирают. Участие приняли свыше одной тысячи человек. 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T10:40+0300
2024-01-18T10:40+0300
2024-01-18T10:40+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Абхазия – самая подходящая страна для отдыха с ребенком, считают 16% россиян. Об этом говорится в исследовании "Росгосстраха" и сообщества туроператоров России "Большая Страна".Три четверти россиян выбирают познавательно-экскурсионные путешествия, 28% ориентируются на отдых "все включено".При этом лучшими российскими регионами для путешествий с детьми респонденты назвали курорты Краснодарского края (71%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (52%), Москву и Московскую область (43%), Карелию (41%), Байкал (36%) и Золотое кольцо (35%)Самые необходимые услуги для путешественников с детьми – бассейн, так считают 43% опрошенных, детская программа в туре – 41%, комфортные трансферы – 23% и детское меню – 15%. Согласно данным, 53% россиян, у которых есть дети, всегда ездят в отпуск с ними. Еще 38% респондентов стараются чередовать путешествия с детьми и без них, а 9% берут ребенка на отдых редко или вообще никогда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240116/spros-na-letniy-otdykh-v-abkhazii-vyros-v-pyat-raz-po-sravneniyu-s-proshlym-godom-1049840928.html
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отдых в абхазии, абхазия, туристы, россия
отдых в абхазии, абхазия, туристы, россия
Абхазию выбирают 16% россиян для отдыха с детьми
Специалисты узнали у россиян с детьми, какой вид отдыха они предпочитают и какие курорты выбирают. Участие приняли свыше одной тысячи человек.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Абхазия – самая подходящая страна для отдыха с ребенком, считают 16% россиян. Об этом говорится в исследовании "Росгосстраха" и сообщества туроператоров России "Большая Страна".
Три четверти россиян выбирают познавательно-экскурсионные путешествия, 28% ориентируются на отдых "все включено".
По мнению 88% туристов, они предпочитают отдых с детьми в России, по зарубежным направлениям 53% - в Турции, 22% - в Египте и 18% - в ОАЭ.
При этом лучшими российскими регионами для путешествий с детьми респонденты назвали курорты Краснодарского края (71%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (52%), Москву и Московскую область (43%), Карелию (41%), Байкал (36%) и Золотое кольцо (35%)
Самые необходимые услуги для путешественников с детьми – бассейн, так считают 43% опрошенных, детская программа в туре – 41%, комфортные трансферы – 23% и детское меню – 15%.
Согласно данным, 53% россиян, у которых есть дети, всегда ездят в отпуск с ними. Еще 38% респондентов стараются чередовать путешествия с детьми и без них, а 9% берут ребенка на отдых редко или вообще никогда.