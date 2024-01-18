https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/abkhazskie-deputaty-mogut-obratitsya-v-gosdumu-dlya-resheniya-problemy-s-postavkami-benzina--1049866740.html

Абхазские депутаты могут обратиться в Госдуму для решения проблемы с поставками бензина

Абхазские депутаты могут обратиться в Госдуму для решения проблемы с поставками бензина

Заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям состоялось в четверг, 18 января. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T20:10+0300

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Парламент Абхазии может обратиться в Госдуму с просьбой помочь в решении вопроса поставки в республику остановленного на российско-абхазской границе бензина, сообщил депутат Бадрик Пилия.Сегодня состоялось заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям с участием министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, замминистра экономики Теймураза Миквабия, первого зампредседателя ГТК Алиаса Лабахуа и представителей топливных компаний.Правительство Абхазии ведет переговоры с российскими коллегами в связи с принятием Постановления, наделяющего компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов из России в республику.Отмечается, что с 21 декабря топливо, приобретенное абхазскими компаниями не у "Роснефти", простаивает на российско-абхазской границе.Пилия подчеркнул, что решение об обращении в Госдуму будет принято коллегиально в понедельник. Депутаты также обсудили альтернативные поставки топлива и подчеркнули важность скорейшего принятия антимонопольного законодательства. Пилия добавил, что речь идет о решении комплексной проблемы ограничения поставки нефтепродуктов для ряда абхазских компаний."Нужно решить полностью вопросы, чтобы рынок не монополизировался, чтобы наши поставщики топлива могли приобретать у всех государственных компаний в России, помимо "Роснефти", - сказал он.В настоящее время в Абхазии работают только те АЗС, которые закупают топливо у "Роснефти".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/toplivnaya-assotsiatsiya-abkhazii-prokommentirovala-situatsiyu-na-zapravkakh-1049752122.html

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