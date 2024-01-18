https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/desyat-apparatov-dlya-mayninga-izyali-tamozhenniki-na-postu-eshera-1049866932.html
Десять аппаратов для майнинга изъяли таможенники на посту "Эшера"
Десять аппаратов для майнинга изъяли таможенники на посту "Эшера"
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга изъяли на посту ГАИ "Эшера", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T19:10+0300
2024-01-18T19:10+0300
2024-01-18T20:40+0300
в абхазии
майнинг в абхазии
абхазия
таможня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/18/1032078881_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e4382b5abbd975c5fcfb15a117c331a.jpg
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга изъяли на посту ГАИ "Эшера", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.Аппараты изъяли. Материалы по делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/18/1032078881_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1b9da028f4e46f0cd983191a9819074.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
майнинг в абхазии, абхазия, таможня
майнинг в абхазии, абхазия, таможня
Десять аппаратов для майнинга изъяли таможенники на посту "Эшера"
19:10 18.01.2024 (обновлено: 20:40 18.01.2024)
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга изъяли на посту ГАИ "Эшера", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Таможенники досмотрели машину на посту, в багажники которой обнаружили оборудование для добычи криптовалюты.
Аппараты изъяли. Материалы по делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.