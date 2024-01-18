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https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/desyat-apparatov-dlya-mayninga-izyali-tamozhenniki-na-postu-eshera-1049866932.html
Десять аппаратов для майнинга изъяли таможенники на посту "Эшера"
Десять аппаратов для майнинга изъяли таможенники на посту "Эшера"
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга изъяли на посту ГАИ "Эшера", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. 18.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга изъяли на посту ГАИ "Эшера", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.Аппараты изъяли. Материалы по делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.
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майнинг в абхазии, абхазия, таможня
майнинг в абхазии, абхазия, таможня

Десять аппаратов для майнинга изъяли таможенники на посту "Эшера"

19:10 18.01.2024 (обновлено: 20:40 18.01.2024)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайнинг криптовалют
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© Sputnik / Евгений Одиноков
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга изъяли на посту ГАИ "Эшера", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Таможенники досмотрели машину на посту, в багажники которой обнаружили оборудование для добычи криптовалюты.
Аппараты изъяли. Материалы по делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.
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