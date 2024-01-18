https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/desyat-apparatov-dlya-mayninga-izyali-tamozhenniki-na-postu-eshera-1049866932.html

Десять аппаратов для майнинга изъяли таможенники на посту "Эшера"

Десять аппаратов для майнинга изъяли таможенники на посту "Эшера"

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга изъяли на посту ГАИ "Эшера", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T19:10+0300

2024-01-18T19:10+0300

2024-01-18T20:40+0300

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Десять аппаратов для майнинга изъяли на посту ГАИ "Эшера", сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.Аппараты изъяли. Материалы по делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.

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