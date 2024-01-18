https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-19-yanvarya-1049862335.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 января

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 января

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора северо-западного циклона. 18.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-18T14:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В пятницу, 19 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем +10°С до +15°С.Температура морской воды – 11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии