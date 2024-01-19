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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/butba-obsudil-s-murashko-vzaimodeystvie-ministerstv-zdravookhraneniya-abkhazii-i-rossii-1049880775.html
Бутба обсудил с Мурашко взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России
Бутба обсудил с Мурашко взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится в рабочей поездке в Москве. 19.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России обсудили главы ведомств Эдуард Бутба и Михаил Мурашко.Министры обсудили:
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абхазия, россия, здравоохранение
абхазия, россия, здравоохранение

Бутба обсудил с Мурашко взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России

14:43 19.01.2024 (обновлено: 14:50 19.01.2024)
© Foto / Минздрав АбхазииВзаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России обсудили главы ведомств Эдуард Бутба и Михаил Мурашко
Взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России обсудили главы ведомств Эдуард Бутба и Михаил Мурашко - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2024
© Foto / Минздрав Абхазии
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Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится в рабочей поездке в Москве.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России обсудили главы ведомств Эдуард Бутба и Михаил Мурашко.
Министры обсудили:
подготовку к туристическому сезону 2024 года,
вопросы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников,
лечение граждан Абхазии и России, постоянно проживающих в республике, в российских медучреждениях.
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