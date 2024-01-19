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Бутба обсудил с Мурашко взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России
Бутба обсудил с Мурашко взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится в рабочей поездке в Москве. 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T14:43+0300
2024-01-19T14:43+0300
2024-01-19T14:50+0300
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абхазия
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здравоохранение
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России обсудили главы ведомств Эдуард Бутба и Михаил Мурашко.Министры обсудили:
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абхазия, россия, здравоохранение
абхазия, россия, здравоохранение
Бутба обсудил с Мурашко взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России
14:43 19.01.2024 (обновлено: 14:50 19.01.2024)
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится в рабочей поездке в Москве.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России обсудили главы ведомств Эдуард Бутба и Михаил Мурашко.
подготовку к туристическому сезону 2024 года,
вопросы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников,
лечение граждан Абхазии и России, постоянно проживающих в республике, в российских медучреждениях.