https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/fenomenalnoe-oruzhie-rossii-minnye-polya-bolshoy-dalnosti-1049867959.html

Феноменальное оружие России: минные поля большой дальности

Феноменальное оружие России: минные поля большой дальности

Российская тактика дистанционного минирования постоянно совершенствуется – по дальности, точности, могуществу применяемых высокотехнологичных боеприпасов. 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T08:55+0300

2024-01-19T08:55+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательЭто позволяет уверенно доминировать на поле боя, лишать противника всякой надежды на успех – в СВО на украинском ТВД, и в других (вероятных) конфликтах.Новейший кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) разработан в России. Успешно проведены полигонные испытания кассетных блоков дистанционного минирования (в головных частях реактивных снарядов). Гендиректор профильного предприятия "Технодинамика" Игорь Насенков уточнил, что изобретение (с патентом) относится к кассетным боеприпасам дистанционного минирования местности противотанковыми кумулятивными минами с использованием РСЗО, и позволяет повысить эффективность установки минных заграждений.Известно, что головные части реактивных снарядов с минами для РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град" способны доставлять кассеты с противотанковыми и противопехотными минами на расстояние до 70 км, что позволяет устанавливать минные заграждения оперативно и незаметно для противника. К примеру, пусковая установка РСЗО "Смерч" может одним залпом точно отправить в заданный район 300 противотанковых "умных" мин ПТМ-3 (по 25 единиц – в каждом 300-мм реактивном снаряде). Эллипс рассеивания залпа – примерно 2 х 2 км. Средняя плотность минирования 7,5 мин на гектар, этого достаточно для поражения наступающей бронетехники. Несколько залпов по одному участку повышают плотность и качество минного заграждения.Вероятно, новые кумулятивные мины "Технодинамики" размещаются (и доставляются) аналогичным образом. Незаменимая технология, если требуется оперативно остановить наступление противника на любом из направлений (где ранее не было минных полей). А также на случай организации западни, когда местность намеренно не минируется до подхода вражеских войск. Или при необходимости эффективно отработать по маршруту отступающего противника.Минувшим летом непреодолимые минные заграждения России на украинском ТВД загнали в тупик стратегию и тактику НАТО, отправили в утиль сотни единиц западной бронетехники, "демилитаризовали" десятки тысяч бойцов ВСУ. Весь мир увидел на фото и видео уничтоженные на российских минных полях колонны натовской техники ВСУ – танки Leopard-2, БМП Bradley, Marder.Само совершенствоРасчет эффективности дистанционно устанавливаемых минных заграждений (оценка степени поражения тяжелой техники и живой силы противника) проводится по простым математическим формулам. Реактивные снаряды "засевают" участки площадью в несколько футбольных полей, формируют минные заграждения любой сложности, включая готовые проходы для своих войск. Российская армия располагает целой линейкой специальных боеприпасов.Состоящая на вооружении с 2005 года "умная" противотанковая мина ПТМ-4 улавливает магнитное возмущение, когда рядом проезжает танк или другая техника. Реагирует только на тяжелую бронетехнику. Этот боеприпас невозможно разминировать. Если сдвинуть с места, последует взрыв (1,5 кг в тротиловом эквиваленте). При необходимости, в программу противотанковой ПТМ-4М вводится время самоликвидации. Ростех осенью 2022 года начал серийное производство новейших модификаций ПТМ-4М.Не утратила боевой актуальности и фугасно-кумулятивная мина ПТМ-3. В стальном прямоугольном корпусе длиной 330 мм и массой 4,9 кг заложено 1,8 кг тротила. Неконтактный взрыватель реагирует на магнитное поле или физическое смещение мины. Поражение бронетехники противника выполняется в днище или гусеницу. Для увеличения эффективности на заряде и стенках корпуса имеются выемки в форме кумулятивных воронок. Зарубежных аналогов ПТМ-3 нет, не говоря уже о новейших противотанковых минах Российской армии.Для дистанционного минирования также применяется противотанковая ПТМ-1 в пластиковом корпусе. Один 220-мм реактивный снаряд РСЗО "Ураган" вмещает 24 таких мины. Залп 16 направляющих доставляет 384 мины ПТМ-1 на расстояние до 35 км, и делает непроходимым для танков участок площадью в 150 гектаров. После приземления полуторакилограммовый боеприпас автоматически ставится на боевой взвод и ждет противника. Взрыватель срабатывает от надавливания на мягкий полиэтиленовый корпус, основной заряд вышибает из гусеницы один-два трака – бронетехника теряет боеспособность.Современные российские мины стали более могущественными за счет применения электронных взрывателей. Они оснащены устройствами самоликвидации или системой отключения через спутник, то есть безопасны для своих войск и гражданского населения (после завершения боевых действий). Совершенная техника и высокотехнологичное вооружение инженерных войск РФ позволяет гибко организовывать оборону, стремительно переходить в наступление. По мнению натовских специалистов, российские минные заграждения – абсолютно новый феномен в тактике.И последнее. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией, принятой в мае 2008 года. До начала СВО к ней присоединились 123 государства, из которых 110 – участники, а 13 – подписавшие стороны. Основные производители и обладатели их самых больших арсеналов кассетных боеприпасов – США, Россия и Китай – конвенцию не подписали. Отказались подписывать соглашение также Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль и Украина, в которых считают кассетные боеприпасы эффективным оружием. Пока мироустройство не отвечает принципам равной и неделимой безопасности, порох надо держать сухим.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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