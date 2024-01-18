https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/vliyanie-svo-na-razvitie-uranovoy-gruppy-robotizirovannykh-kompleksov-1049861142.html
Влияние СВО на развитие "урановой" группы роботизированных комплексов
Влияние СВО на развитие "урановой" группы роботизированных комплексов
Российская специальная военная операция на Украине показала острую необходимость и достаточно высокую эффективность применения наземных роботизированных... 18.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-18T15:35+0300
2024-01-18T15:35+0300
2024-01-18T15:35+0300
россия
вооруженные силы рф
аналитика
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Александр Хроленко, военный обозреватель"Уран-6" – комплекс разминирования. "Уран-9" – боевой ударный комплекс. "Уран-14" – многофункциональный комплекс пожаротушения. По предназначению машины разные, однако имеют ряд общих систем, включая средства управления. И объединены робототехнической миссией – решать боевые задачи там, где человеку действовать и выжить гораздо сложнее, если вообще возможно.Все "Ураны" получили надежное бронирование, защищающее от пуль и осколков артиллерийских снарядов. Машины "Уран-6" и "Уран-14" оснащены дизельным двигателем мощностью 240 л.с. Ударный "Уран-9" комплектуются 400-сильным дизелем. Гусеничное шасси обеспечивает высокую проходимость и необходимую скорость на пересеченной местности. Роботехнические комплексы имеют на борту камеры кругового обзора, и управляются оператором дистанционно – "Уран-6" и "Уран-14" на дистанции до 1000 метров. Боевой "Уран-9" может решать задачи на удалении в 4 км от оператора.В составе каждой общевойсковой или танковой армии имеется инженерно-саперный полк, а в каждом военном округе – инженерная бригада, которые действуют на самых важных участках фронта. Включая вновь сформированные подразделения с наземными беспилотными аппаратами.Многообещающий ударный комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки и определения целей на расстоянии около 2 км, а также для уничтожения бронетехники и штурма укрепрайонов противника. По ряду объективных причин, "Уран-9" после сирийской командировки дорабатывается, и пока не реализовал всех заложенных конструкторами боевых возможностей в зоне СВО.Роботизированный сапер"Уран-6" предназначен для разминирования противопехотных и противотанковых минных заграждений, и выдерживает подрыв под тралом десятикилограммовых фугасов. Штатные тралы позволяют расчищать сплошную полосу шириной 1,7 м. В комплекс входят бойковый, фрезерный и катковый тралы. Дополнительное оборудование (бульдозерный отвал и механический хват) позволяет проводить земляные работы, разбирать завалы.На украинском ТВД противник минирует местность с использованием противопехотных и противотанковых боеприпасов, часто встречаются неразорвавшиеся снаряды и боевые элементы кассетных боеприпасов. Роботизированным саперам работы хватает. По опыту боевого применения в зоне спецоперации "Уран-6" получил усиленную бронезащиту, усовершенствованную систему связи.Комплекс "Уран-6" хорошо зарекомендовал себя в боевой обстановке еще в 2016 году, при разминировании территорий Пальмиры и Алеппо в Сирии, где отряд Международного противоминного центра ВС РФ за два года ликвидировал более 100 тысяч взрывоопасных предметов, проверил 1500 км дорог, 17 тысяч зданий.Неистовый берсерк"Уран-9" предназначен для разведки и огневой поддержки своей пехоты, уничтожения бронетехники противника. Вооружение 12-тонного ударного комплекса – замечательная 30-мм автоматическая пушка 2А72, пулемет калибра 12,7 мм, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы "Атака" (дальностью до 5 км), огнеметы "Шмель", а также ЗУР "Стрела" или "Верба". Впечатляющая огневая мощь!Роботизированный "Уран-9" с элементами ИИ способен в автономном режиме двигаться по заданному маршруту со скоростью до 35 км/час, искать и поражать цели (запас хода на одной заправке – 200 км). При необходимости оператор может перевести машину на ручное управление. Опытная эксплуатация ударных "Уранов-9" в войсках идет с 2022 года, однако решение Минобороны РФ о серийных поставках в войска роботов разведки и огневой поддержки пока не принято.До СВО "Уран-9" также проверили на сирийском театре военных действий. При этом специалисты нашли недоработки в системах управления огнем (комплекс не способен вести огонь в движении), выявили несовершенство разведывательных функций. Недостатки устраняют, вооружение "Уран-9" усилили 12 огнеметами. Российский роботизированный берсерк готовится к бою с высокотехнологичным противником.Несгибаемый огнеборец"Уран-14" создан для дистанционной борьбы с огнем в опасных для человека зонах температур. Комплекс несет на борту водяную цистерну объемом 2000 л, хват для работы с опасными грузами массой до 2 тонн, пожарный ствол-монитор для непосредственного тушения огня, насос производительностью до 20 тысяч литров в минуту. "Уран-14" способен гасить пламя водяной струей на дистанции не менее 50 метров.Автоматическая система самоохлаждения комплекса позволяет работать в зоне сверхвысоких температур, бронированный корпус надежно защищает узлы и агрегаты "Урана-14" при тушении пожаров на складах боеприпасов или ГСМ. Оператор находится на безопасном удалении до 800 метров.Применение умного оружия и тактики малых штурмовых групп кардинально меняют современные театры военных действий, и обещают многофункциональным роботизированным "Уранам" большое будущее. Заметим, в России одновременно разрабатываются более десяти проектов боевых наземных роботов разного типа.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/svo-modernizatsiya-rastuschie-vozmozhnosti-urana-korda-i-vs-rossii-1046365250.html
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Александр Хроленко
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россия, вооруженные силы рф, аналитика
россия, вооруженные силы рф, аналитика
Влияние СВО на развитие "урановой" группы роботизированных комплексов
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Российская специальная военная операция на Украине показала острую необходимость и достаточно высокую эффективность применения наземных роботизированных комплексов, среди которых особо выделяется многофункциональное семейство "Уран" на унифицированной платформе.
Александр Хроленко, военный обозреватель
"Уран-6" – комплекс разминирования. "Уран-9" – боевой ударный комплекс. "Уран-14" – многофункциональный комплекс пожаротушения. По предназначению машины разные, однако имеют ряд общих систем, включая средства управления. И объединены робототехнической миссией – решать боевые задачи там, где человеку действовать и выжить гораздо сложнее, если вообще возможно.
Все "Ураны" получили надежное бронирование, защищающее от пуль и осколков артиллерийских снарядов. Машины "Уран-6" и "Уран-14" оснащены дизельным двигателем мощностью 240 л.с. Ударный "Уран-9" комплектуются 400-сильным дизелем. Гусеничное шасси обеспечивает высокую проходимость и необходимую скорость на пересеченной местности. Роботехнические комплексы имеют на борту камеры кругового обзора, и управляются оператором дистанционно – "Уран-6" и "Уран-14" на дистанции до 1000 метров. Боевой "Уран-9" может решать задачи на удалении в 4 км от оператора.
В горячей зоне СВО и на освобожденных территориях инженерные войска российской армии активно используют робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-14". Машины эффективно расчищают минные поля и борются с огнем пожаров (после обстрелов противника). За год инженерные войска получают более 20 таких комплексов, и Минобороны РФ намерено значительно нарастить поставки в войска саперных и пожарных "Уранов".
В составе каждой общевойсковой или танковой армии имеется инженерно-саперный полк, а в каждом военном округе – инженерная бригада, которые действуют на самых важных участках фронта. Включая вновь сформированные подразделения с наземными беспилотными аппаратами.
Многообещающий ударный комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки и определения целей на расстоянии около 2 км, а также для уничтожения бронетехники и штурма укрепрайонов противника. По ряду объективных причин, "Уран-9" после сирийской командировки дорабатывается, и пока не реализовал всех заложенных конструкторами боевых возможностей в зоне СВО.
"Уран-6" предназначен для разминирования противопехотных и противотанковых минных заграждений, и выдерживает подрыв под тралом десятикилограммовых фугасов. Штатные тралы позволяют расчищать сплошную полосу шириной 1,7 м. В комплекс входят бойковый, фрезерный и катковый тралы. Дополнительное оборудование (бульдозерный отвал и механический хват) позволяет проводить земляные работы, разбирать завалы.
На украинском ТВД противник минирует местность с использованием противопехотных и противотанковых боеприпасов, часто встречаются неразорвавшиеся снаряды и боевые элементы кассетных боеприпасов. Роботизированным саперам работы хватает. По опыту боевого применения в зоне спецоперации "Уран-6" получил усиленную бронезащиту, усовершенствованную систему связи.
Комплекс "Уран-6" хорошо зарекомендовал себя в боевой обстановке еще в 2016 году, при разминировании территорий Пальмиры и Алеппо в Сирии, где отряд Международного противоминного центра ВС РФ за два года ликвидировал более 100 тысяч взрывоопасных предметов, проверил 1500 км дорог, 17 тысяч зданий.
"Уран-9" предназначен для разведки и огневой поддержки своей пехоты, уничтожения бронетехники противника. Вооружение 12-тонного ударного комплекса – замечательная 30-мм автоматическая пушка 2А72, пулемет калибра 12,7 мм, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы "Атака" (дальностью до 5 км), огнеметы "Шмель", а также ЗУР "Стрела" или "Верба". Впечатляющая огневая мощь!
Разработчики защитили "Уран-9" от огня противника системой предупреждения о лазерном облучении и автоматической системой постановки дымовых завес в секторе, из которого идет лазерное облучение. Аналогично защищен и подвижный пункт управления.
Роботизированный "Уран-9" с элементами ИИ способен в автономном режиме двигаться по заданному маршруту со скоростью до 35 км/час, искать и поражать цели (запас хода на одной заправке – 200 км). При необходимости оператор может перевести машину на ручное управление. Опытная эксплуатация ударных "Уранов-9" в войсках идет с 2022 года, однако решение Минобороны РФ о серийных поставках в войска роботов разведки и огневой поддержки пока не принято.
До СВО "Уран-9" также проверили на сирийском театре военных действий. При этом специалисты нашли недоработки в системах управления огнем (комплекс не способен вести огонь в движении), выявили несовершенство разведывательных функций. Недостатки устраняют, вооружение "Уран-9" усилили 12 огнеметами. Российский роботизированный берсерк готовится к бою с высокотехнологичным противником.
"Уран-14" создан для дистанционной борьбы с огнем в опасных для человека зонах температур. Комплекс несет на борту водяную цистерну объемом 2000 л, хват для работы с опасными грузами массой до 2 тонн, пожарный ствол-монитор для непосредственного тушения огня, насос производительностью до 20 тысяч литров в минуту. "Уран-14" способен гасить пламя водяной струей на дистанции не менее 50 метров.
Автоматическая система самоохлаждения комплекса позволяет работать в зоне сверхвысоких температур, бронированный корпус надежно защищает узлы и агрегаты "Урана-14" при тушении пожаров на складах боеприпасов или ГСМ. Оператор находится на безопасном удалении до 800 метров.
В ходе боевых действий в зоне СВО роботизированные огнеборцы способны обеспечивать быстрое продвижение российских войск, преодоление огневой завесы противника (подрыв горючих материалов на направлении главного удара).
Применение умного оружия и тактики малых штурмовых групп кардинально меняют современные театры военных действий, и обещают многофункциональным роботизированным "Уранам" большое будущее. Заметим, в России одновременно разрабатываются более десяти проектов боевых наземных роботов разного типа.
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