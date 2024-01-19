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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 января
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T18:50+0300
2024-01-19T18:50+0300
2024-01-19T18:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды 11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздух 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды 11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздух 70-90%.