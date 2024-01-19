https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-20-i-21-yanvarya--1049886938.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 января

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 20 и 21 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T18:50+0300

2024-01-19T18:50+0300

2024-01-19T18:50+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В выходные дни, 20 и 21 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды 11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздух 70-90%.

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погода в абхазии