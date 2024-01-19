https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/rossiya-okazala-medpomosch-v-2023-godu-bolee-7000-svoikh-grazhdan-prozhivayuschikh-v-abkhazii-1049882395.html
Россия оказала медпомощь в 2023 году более 7000 своих граждан, проживающих в Абхазии
Россия оказала медпомощь в 2023 году более 7000 своих граждан, проживающих в Абхазии
Глава Минздрава Абхазии находится с рабочей поездкой в Москве. Сегодня он встретился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко. 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T16:00+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Медицинскую помощь в 2023 году в медучреждениях Краснодарского края и соседних субъектов получили 7410 граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, рассказал на встрече с Эдуардом Бутба председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ Илья Баланин.Соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих в республике, было заключено в 2017 году.В пятницу, 19 января, в Москве в рамках рабочей поездки состоялась встреча глав минздравов Абхазии и России Эдуарда Бутба и Михаила Мурашко.На встрече в том числе обсуждались вопросы эвакуации туристов и жителей Абхазии в медорганизации Краснодарского края, организации совместных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/butba-obsudil-s-murashko-vzaimodeystvie-ministerstv-zdravookhraneniya-abkhazii-i-rossii-1049880775.html
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абхазия, медицина, россия
абхазия, медицина, россия
Россия оказала медпомощь в 2023 году более 7000 своих граждан, проживающих в Абхазии
16:00 19.01.2024 (обновлено: 16:55 19.01.2024)
Глава Минздрава Абхазии находится с рабочей поездкой в Москве. Сегодня он встретился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Медицинскую помощь в 2023 году в медучреждениях Краснодарского края и соседних субъектов получили 7410 граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, рассказал на встрече с Эдуардом Бутба председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ Илья Баланин.
Это обошлось в 80 млн руб, отметил Баланин. При этом, по его словам, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь получили 104 человека.
Соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих в республике, было заключено в 2017 году.
В пятницу, 19 января, в Москве в рамках рабочей поездки состоялась встреча глав минздравов Абхазии и России Эдуарда Бутба и Михаила Мурашко.
На встрече в том числе обсуждались вопросы эвакуации туристов и жителей Абхазии в медорганизации Краснодарского края, организации совместных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции.