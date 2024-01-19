https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/rossiya-okazala-medpomosch-v-2023-godu-bolee-7000-svoikh-grazhdan-prozhivayuschikh-v-abkhazii-1049882395.html

Россия оказала медпомощь в 2023 году более 7000 своих граждан, проживающих в Абхазии

Россия оказала медпомощь в 2023 году более 7000 своих граждан, проживающих в Абхазии

Глава Минздрава Абхазии находится с рабочей поездкой в Москве. Сегодня он встретился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко. 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T16:00+0300

2024-01-19T16:00+0300

2024-01-19T16:55+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Медицинскую помощь в 2023 году в медучреждениях Краснодарского края и соседних субъектов получили 7410 граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, рассказал на встрече с Эдуардом Бутба председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ Илья Баланин.Соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих в республике, было заключено в 2017 году.В пятницу, 19 января, в Москве в рамках рабочей поездки состоялась встреча глав минздравов Абхазии и России Эдуарда Бутба и Михаила Мурашко.На встрече в том числе обсуждались вопросы эвакуации туристов и жителей Абхазии в медорганизации Краснодарского края, организации совместных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/butba-obsudil-s-murashko-vzaimodeystvie-ministerstv-zdravookhraneniya-abkhazii-i-rossii-1049880775.html

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