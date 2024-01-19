https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/skonchalas-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-ekaterina-sinyavskaya-1049872381.html

Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Синявская

Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Синявская

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, Заслуженный учитель Абхазской АССР, ветеран труда Екатерина Синявская скончалась на 102-м году... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, Заслуженный учитель Абхазской АССР, ветеран труда Екатерина Синявская скончалась на 102-м году жизни. В 1942 году Синявская вступила в ряды Красной Армии. Екатерина Васильевна сначала попала в батальон, который защищал Батумский порт от нашествия вражеских самолетов. Там она прослужила 3,5 года. Затем ее направили в Сухум комсоргом 20 зенитно-пулеметной батареи, которая защищала железнодорожные мосты от бомбежек.Уже перед самым концом войны дивизион Екатерины Синявской направили на Дальний Восток, где она прослужила до ноября 1945 года. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медаль "За боевые заслуги", медаль "За оборону Кавказа", медаль "За победу над Германией", медаль "За победу над Японией".Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/obnimalis-i-tselovalis-veteran-rasskazala-kak-vstrechali-den-pobedy-1045709406.html

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