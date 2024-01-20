https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/bolee-shesti-tysyach-turistov-proveli-novogodnie-prazdniki-v-gagrskom-rayone-1049888936.html
Более шести тысяч туристов провели новогодние праздники в Гагрском районе
Более шести тысяч туристов провели новогодние праздники в Гагрском районе
В последние годы Абхазия становится для россиян не только популярным направлением для летнего отпуска, но и местом, в котором можно отдохнуть в межсезонье. 20.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-20T09:00+0300
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Более шести тысяч туристов отдохнули в Гагрском районе в новогодние праздники, рассказала в эфире радио Sputnik замглавы администрации района Хана Гунба.По словам Гунба, у туристов с каждым годом растет интерес к зимнему отдыху, чему в нынешнем январе способствовали благоприятные погодные условия. По ее мнению, рост числа туристов, приехавших в Гагрский район во время новогодних каникул, связан с несколькими факторами – это и международная обстановка, и увеличение количества объектов размещения и улучшение качества обслуживания. "Качество обслуживания наших гостей улучшается, и это мы отмечаем в отзывах, которые они оставляют на официальных сайтах объектов, в которых они отдыхают и, в том числе, на наших сайтах", - сказала она. Гости Гагрского района вместе с местными жителями активно принимали участие в праздничных мероприятиях, поделилась наблюдениями Гунба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/novyy-god-v-subtropikakh-minturizma-podvelo-itogi-zimnego-tursezona-1049861968.html
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абхазия, новости, гагрский район, гагра, отдых в абхазии
Более шести тысяч туристов провели новогодние праздники в Гагрском районе
В последние годы Абхазия становится для россиян не только популярным направлением для летнего отпуска, но и местом, в котором можно отдохнуть в межсезонье.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik
. Более шести тысяч туристов отдохнули в Гагрском районе в новогодние праздники, рассказала в эфире радио Sputnik
замглавы администрации района Хана Гунба.
"В прошлом году в Гагрском районе отдохнули около 5 300 человек. По предварительным цифрам, более шести тысяч человек отдохнули в этом году", - рассказала она.
По словам Гунба, у туристов с каждым годом растет интерес к зимнему отдыху, чему в нынешнем январе способствовали благоприятные погодные условия. По ее мнению, рост числа туристов, приехавших в Гагрский район во время новогодних каникул, связан с несколькими факторами – это и международная обстановка, и увеличение количества объектов размещения и улучшение качества обслуживания.
"Качество обслуживания наших гостей улучшается, и это мы отмечаем в отзывах, которые они оставляют на официальных сайтах объектов, в которых они отдыхают и, в том числе, на наших сайтах", - сказала она.
Гости Гагрского района вместе с местными жителями активно принимали участие в праздничных мероприятиях, поделилась наблюдениями Гунба.