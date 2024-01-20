https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/inal-ardzinba-osudil-udar-po-zhilomu-domu-v-damaske-1049890297.html

Инал Ардзинба осудил удар по жилому дому в Дамаске

Инал Ардзинба осудил удар по жилому дому в Дамаске

Четырехэтажное здание, по которому был нанесен ракетный удар, находилось в 150 метрах от посольства Абхазии в Сирии. 20.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-20T13:08+0300

2024-01-20T13:08+0300

2024-01-20T13:12+0300

в абхазии

абхазия

новости

мид абхазии

инал ардзинба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048137947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8962b3b3a4d1b919f33ff2e7dad05e80.jpg

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба осудил удар по жилому дому в столице Сирии, Дамаске. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Он подчеркнул, что здание, подвергшееся обстрелу, находилось в непосредственной близости от посольства Абхазии в Сирии."Жизнь наших дипломатов, самоотверженно выполняющих свою работу, оказалась под угрозой. Такие действия, идущие в разрез с международным правом и гуманитарными ценностями, разрушают основы международной безопасности и международных отношений. Категорически их осуждаем", - сказал он.Ардзинба подчеркнул, что мирное и стабильное развитие Сирии выгодно не всем игрокам на международной арене, в особенности, странам коллективного Запада. Он выразил поддержку союзникам Абхазии в Сирии, надежду на скорейшее восстановление мира и соболезнования людям, потерявшим близких.Жилое четырехэтажное здание в районе Мезза в Дамаске, в котором расположено большое количество иностранных посольств, подверглась ракетному обстрелу в субботу, 20 января. Здание находилось в 150 метрах от здания посольства Абхазии в Сирии, абхазские дипломаты не пострадали.Сирийское SANA сообщает, что удар, вероятно, был нанесен Израилем. В результате погиб один член Корпуса стражей исламской революции, другие люди получили ранения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/dom-ryadom-s-abkhazskim-posolstvom-v-damaske-podvergsya-raketnomu-udaru-1049889856.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мид абхазии, инал ардзинба