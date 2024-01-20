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Российские войска за сутки отразили десять атак на Купянском направлении
Российские войска за сутки отразили десять атак на Купянском направлении
За сутки на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 150 солдат и два автомобиля. 20.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-20T19:10+0300
2024-01-20T19:10+0300
2024-01-20T19:10+0300
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Российские войска за сутки отразили десять атак противника на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России.На Краснолиманском направлении за сутки было отражено четыре атаки ВСУ, противник потерял до 280 солдат, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". На Донецком направлении также было отражено четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Киев потерял убитыми и раненными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, а на Южно-Донецком направлении - до 95 солдат, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация". На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, орудие Д-30, на Херсонском направлении - до 35 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin". Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение радиолокационной станции "IRIS-T", также живой силе и военной технике в 118 районах. Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты 20 беспилотников, один реактивный снаряд HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/lavrov-rossiya-dostignet-tseley-spetsialnoy-voennoy-operatsii-na-ukraine-1049860757.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Российские войска за сутки отразили десять атак на Купянском направлении
За сутки на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 150 солдат и два автомобиля.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik
. Российские войска за сутки отразили десять атак противника на Купянском направлении, сообщает
Министерство обороны России.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
На Краснолиманском направлении за сутки было отражено четыре атаки ВСУ, противник потерял до 280 солдат, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Донецком направлении также было отражено четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Киев потерял убитыми и раненными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, а на Южно-Донецком направлении - до 95 солдат, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация".
"
На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, орудие Д-30, на Херсонском направлении - до 35 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin".
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение радиолокационной станции "IRIS-T", также живой силе и военной технике в 118 районах.
Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты 20 беспилотников, один реактивный снаряд HIMARS.