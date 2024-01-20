https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/rossiyskie-voyska-za-sutki-otrazili-desyat-atak-na-kupyanskom-napravlenii-1049893752.html

Российские войска за сутки отразили десять атак на Купянском направлении

Российские войска за сутки отразили десять атак на Купянском направлении

За сутки на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 150 солдат и два автомобиля. 20.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-20T19:10+0300

2024-01-20T19:10+0300

2024-01-20T19:10+0300

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Российские войска за сутки отразили десять атак противника на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России.На Краснолиманском направлении за сутки было отражено четыре атаки ВСУ, противник потерял до 280 солдат, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". На Донецком направлении также было отражено четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Киев потерял убитыми и раненными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, а на Южно-Донецком направлении - до 95 солдат, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация". На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, орудие Д-30, на Херсонском направлении - до 35 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin". Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение радиолокационной станции "IRIS-T", также живой силе и военной технике в 118 районах. Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты 20 беспилотников, один реактивный снаряд HIMARS.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/lavrov-rossiya-dostignet-tseley-spetsialnoy-voennoy-operatsii-na-ukraine-1049860757.html

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