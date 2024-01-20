https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/sistema-obyasnila-pochemu-ne-rabotayut-kamery-v-dzhvarskom-vodokhranilische-1049892223.html
"Система" объяснила, почему не работают камеры в Джварском водохранилище
"Система" объяснила, почему не работают камеры в Джварском водохранилище
Камеры позволяли, в том числе, следить за уровнем воды в Джварском водохранилище - от него зависит обеспечение республики электричеством. 20.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-20T16:24+0300
2024-01-20T16:24+0300
2024-01-20T18:16+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101715/10/1017151090_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_f77eb779aea2f73a591fe603df2988ec.jpg
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Камеры, расположенные на Джварском водохранилище, не работают из-за технических неполадок, сообщили в провайдере "Система". Две камеры провайдера расположены у прибора, измеряющего уровень воды, и на самой плотине. По ним пользователи могут в режиме реального времени отслеживать уровень воды в Джварском водохранилище, который влияет на генерацию электричества на ИнгурГЭС и на введение веерных отключений света в Абхазии. ИнгурГЭС ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет 3,7 миллиарда киловатт-часов.Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России. В прошлом году поставки российской электроэнергии начались в ноябре и затронули западную и центральную части республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/novye-tarify-i-starye-dolgi-intervyu-glavy-upravleniya-energosbyta-chernomorenergo-1049887450.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101715/10/1017151090_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_16aa9fb7bb2746f666223e191f021308.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
"Система" объяснила, почему не работают камеры в Джварском водохранилище
16:24 20.01.2024 (обновлено: 18:16 20.01.2024)
Камеры позволяли, в том числе, следить за уровнем воды в Джварском водохранилище - от него зависит обеспечение республики электричеством.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Камеры, расположенные на Джварском водохранилище, не работают из-за технических неполадок, сообщили в провайдере "Система".
"Неработающие камеры - вопрос чисто технического характера! Наши специалисты уже занимаются решением данного вопроса, и в ближайшее время работа камер будет восстановлена", - говорится в публикации.
Две камеры провайдера расположены у прибора, измеряющего уровень воды, и на самой плотине. По ним пользователи могут в режиме реального времени отслеживать уровень воды в Джварском водохранилище, который влияет на генерацию электричества на ИнгурГЭС и на введение веерных отключений света в Абхазии.
"
ИнгурГЭС ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет 3,7 миллиарда киловатт-часов.
Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.
Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России. В прошлом году поставки российской электроэнергии начались в ноябре и затронули западную и центральную части республики.