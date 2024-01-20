https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/sistema-obyasnila-pochemu-ne-rabotayut-kamery-v-dzhvarskom-vodokhranilische-1049892223.html

"Система" объяснила, почему не работают камеры в Джварском водохранилище

"Система" объяснила, почему не работают камеры в Джварском водохранилище

Камеры позволяли, в том числе, следить за уровнем воды в Джварском водохранилище - от него зависит обеспечение республики электричеством. 20.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-20T16:24+0300

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Камеры, расположенные на Джварском водохранилище, не работают из-за технических неполадок, сообщили в провайдере "Система". Две камеры провайдера расположены у прибора, измеряющего уровень воды, и на самой плотине. По ним пользователи могут в режиме реального времени отслеживать уровень воды в Джварском водохранилище, который влияет на генерацию электричества на ИнгурГЭС и на введение веерных отключений света в Абхазии. ИнгурГЭС ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет 3,7 миллиарда киловатт-часов.Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса.Из-за этого в холодное время года, когда потребление растет, в стране вводятся веерные отключения. В некоторых районах света может не быть до восьми часов в сутки. Также осенью и зимой Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России. В прошлом году поставки российской электроэнергии начались в ноябре и затронули западную и центральную части республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/novye-tarify-i-starye-dolgi-intervyu-glavy-upravleniya-energosbyta-chernomorenergo-1049887450.html

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